Chad Powers: Sesong 1

HQ

Jeg skal ikke lyve. Undertegnede var bekymret for Chad Powers 20 minutter inn i den første episoden av denne serien. Serien, som er basert på en sketsj som ble gjennomført av den tidligere NFL-quarterbacken Eli Manning, der han ble utstyrt med proteser og besøkte et collegelag som spiller, og til slutt serverte et undercover-sjef-lignende øyeblikk der en nobody inntok banen og leverte topp atletiske prestasjoner. Sketsjen ble en så stor suksess at Elis bror Peyton, som også er en legendarisk NFL-quarterback, bestemte seg for å lage en hel serie basert på formatet gjennom sitt eget plateselskap Omaha Productions, en serie som fikk Glen Powell til å spille hovedrollen, kalt og ment å se ut som Eli Mannings alternative persona undercover, nemlig Chad Powers.

Men ja, bortsett fra bak kulissene, 20 minutter inn i den første episoden av denne serien på seks episoder var jeg desperat bekymret for hvilken retning Chad Powers var på vei. Etter hovedpersonens verste øyeblikk i livet, der han er den eneste grunnen til at han taper et stort mesterskap, et øyeblikk som utvikler seg til en fullstendig katastrofal kollaps der han slåss med en fan og skader et dødssykt barn, kutter vi til noen år senere, der Chad er en fiasko som fortsatt klamrer seg til sin tidligere suksess. Han er i ferd med å vende tilbake til rampelyset før en hendelse ødelegger for ham igjen, og det er her vi ser jenta på Hawk Tuah synes synd på ham, vi må tåle rundt 15 minutter med Powell som den ultimate drittsekken, og det virker som om denne serien er en fullstendig tonal fiasko.

Heldigvis ser det ut til å være med vilje, for Chad Powers er en historie om vekst og om Russ Holliday, den virkelige personen som Powell spiller og personen bak Powers' proteser. I løpet av episodene som følger, får vi se hvordan Holliday utvikler seg og blir et bedre menneske, hvordan han fortsetter å tilpasse seg en verden som er skapt av hans egne feil, og hvordan han finner selvtillit i sporten som en gang forkastet ham.

HQ

Dette er en annonse:

Det som begynner som et latterlig TikTok-drevet drama, blir etter hvert til noe som minner mer om Rudy eller Remember the Titans, etter hvert som sporten kommer i sentrum, og livets prøvelser og det å vokse som menneske blir like viktig som resultatene på banen. Den blir stadig mer hjertevarmende, samtidig som den har øyeblikk og elementer som er morsomme og får deg til å le høyt. Det er en god balanse mellom emosjonelle scener, perioder som er preget av ubehag når Powers gjør alle rundt seg urolige, og spennende utviklinger på banen som gjør en god jobb med å fange fotballens elektrisitet, noe som utvilsomt var avgjørende og viktig for de involverte Manning-brødrene.

Powell er utmerket i denne rollen, eller rollene kan man vel si. Han spiller den usympatiske Holliday med letthet, og klarer deretter å skifte over til den elskelige og sære Powers på et øyeblikks varsel. Og når det gjelder resten av rollebesetningen, bortsett fra noen få sentrale ansikter som Perry Mattfelds Ricky, Steve Zahns Coach Jake og Frankie A. Rodriguez' Danny, kaster ikke serien bort mye tid på noen andre, slik at Powers kan bli den ubestridte startende QB-en, hvis vi skal bruke fotballtermer.

Det jeg også vil si, er at det føles som om denne serien slutter nesten brått. Jeg skal ikke gå inn på spoilerterritorium, men som du sikkert kan gjette, er en løgn av dette omfanget og kaliberet - å legemliggjøre en hel falsk personlighet i en høyt profilert sportsposisjon - vanskelig å opprettholde, så når det hele begynner å falle i grus, avsluttes serien snart, og du sitter igjen med spørsmål og et ønske om en mer fullstendig avslutning. Om den vil få det er uklart, men det er uten tvil mer historie å pakke ut her, om enn bare i en håndfull episoder til.

Disney

Dette er en annonse:

Likevel er Chad Powers en underholdende serie, spesielt for fotballfans. Hvis du ser denne serien, ber jeg deg om å holde ut den første perioden, for den er overhodet ikke representativ for helheten, og utvikler seg etter hvert til en hjertevarm sportsfortelling av den typen vi ofte så i Hollywood på 90- og 2000-tallet. Det er ikke på langt nær en serie man må se, men den er morsom, så gjør hva du vil av det.