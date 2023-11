Chad Stahelski håper Keanu vil være med i John Wick 5

HQ

Etter den utrolige suksessen med John Wick 4 var det store spørsmålet ikke om, men når den femte filmen ville bli en realitet. Miniserien Continental, som også er basert på Wick-universet, var absolutt et sårt tiltrengt avbrekk fra det vi har sett så langt, og den kommende Ballerina med Ana de Armas vil også by på noe litt annerledes. Men for seriens regissør Stahelski ligger fokuset nå på å ferdigstille manuset til den femte John Wick-filmen, og han håper selvsagt at Keanu Reeves vender tilbake til sin etter hvert ikoniske rolle.

I et intervju med Deadline snakket Stahelski om hvor mye han likte å jobbe med Keanu, og understreket at Keanu er en enkel person å ha med å gjøre.

"Man vet aldri ... Keanu er vanskelig å drepe. Men jeg elsker å jobbe med Keanu. Vi elsker karakteren, det er kult ... Ærlig talt, hvis en av oss våknet opp i morgen og hadde en virkelig god rolle eller idé, ville vi vært med på det. Det er bare det at man ikke vil tvinge det frem. Vi har det ganske bra akkurat nå, og vi vil ikke ødelegge det."

Spørsmålet er om vi ikke allerede har fått nok John Wick? Hva synes du?

Vil du se flere John Wick-filmer med Keanu i hovedrollen, eller er de fire vi allerede har fått nok?