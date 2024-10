Chad Stahelski: John Wick 4 var høydepunktet; vi kommer aldri til å kunne toppe den

HQ

Chad Stahelski og hans bevæpnede snikmorder har gått fra styrke til styrke. Hver nye film har klart å overgå den forrige, ikke bare når det gjelder action, men også når det gjelder billettinntekter. Med John Wick 4 knuste de alle tidligere rekorder for serien, noe som har gjort det uunngåelig å snakke om en femte film.

I et intervju med The Hollywood Reporter antyder imidlertid Chad Stahelski nå at John Wick 4 kan være slutten på denne historien likevel. Teamet er så fornøyde med det de har oppnådd at de føler seg ute av stand til å toppe det.

"Vi har nådd toppen. Det har i hvert fall jeg. Det er mitt høydepunkt. Vi avsluttet det. Det er en komplett historie. Jeg ser på den nå, og jeg er veldig glad for den, men vi vil ikke prøve å overgå den. Vi ville ikke prøvd å legge til noe. Det måtte ha vært en helt annen historie."

Kunne du tenke deg å se flere John Wick-filmer, eller synes du de fire vi allerede har er nok?