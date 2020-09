Chadwick Boseman blir hyllet i Fortnite

Du ser på Annonser

Nylig fikk vi vite at Black Panther-skuespiller Chadwick Boseman har gått bort etter en lang kamp mot kreft, og det sendte sjokkbølger gjennom både Hollywood og hele verden. Han ble bare 43 år gammel.

Han er blitt hyllet med rørende beskjeder og i videoer på mange plattformer, men det er også populære spill som gjerne vil ære hans minne. Blant annet har Epic Games nå plassert en permanent Black Panther-inspirert statue i Fortnite.

Dette er også en del av Nexus War-sesongen med Marvel-tema som er i gang nå, men statuen brukes også av spillere verden over til å ære Bosemans minne ved å samles ved statuen før de setter i gang kampen.

"As with the rest of the world, we were greatly saddened to learn of the passing of actor Chadwick Boseman. The Black Panther monument arrived this morning as part of a narrative for the new Chapter 2 - Season 4 season," sier en talsperson til Polygon.