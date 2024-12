Chains of Freedom er et turbasert eventyr om å overleve i en herjet østeuropeisk stat

Mens PC Gaming Show pågår, kommer det stadig nyheter og avsløringer om en hel samling titler og prosjekter. Et av disse prosjektene er Chains of Freedom, et taktisk turbasert eventyr som bruker sanntidsutforskning og en dyp historie for å ta spillerne med inn i en østeuropeisk stat herjet av en biokrystall kjent som EDEN.

Dette spillet kommer fra Nordcurrent Group. Det vil tilby en opplevelse der spillerne utforsker verden for å finne og skaffe seg gjenstander og verktøy som kan brukes til å lage nytt utstyr for å hjelpe til med å overleve og takle utfordringene i den grusomme verdenen.

Nordcurrent stater: "Chains of Freedom sender spillerne inn i en dyster østeuropeisk stat herjet av en biokrystall kjent som EDEN. I møte med overnaturlige mutasjoner som streifer rundt i en ødemark av infiserte landsbyer, militære installasjoner og nedslitte fabrikker, må spillerne ta kommandoen over en militær elitetropp av fredsbevarere som prøver å omgruppere seg etter at helikopteret deres krasjer."

Kampene lover turbasert action der spillerne får i oppgave å utnytte terrenget, posisjonering og troppsbelastning, og der det er mulig å velge om man vil angripe kampene frontalt eller mer skjult. Dette er noe vi får en kort smakebit av i avsløringstraileren som du kan se nedenfor.

Ellers er Chains of Freedom satt til å lanseres på PC og konsoller i 2025. Du kan se noen bilder av spillet nedenfor.