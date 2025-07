Champions League 2025/26 starter nå med første kvalifiseringsrunde: Alle kampene spilles i dag

HQ

I midten av juli, bare 38 dager etter at PSG slo Inter Milan 5-0, er det kanskje få som tenker på Champions League (spesielt med tanke på at VM for klubblag, med tre ferske europamestere, går samtidig). Men UEFA starter faktisk 2025/26-utgaven i dag, tirsdag 8. juli, med første runde av kvalifiseringskampene: 14 kamper totalt, mellom tirsdag og onsdag.

Champions League 2025/26 vil, som i fjorårets utgave, inneholde 36 lag i ligafasen. 29 har allerede kvalifisert seg gjennom sine hjemlige ligaer, ved å vinne Champions League og Europa League, samt ytterligere to gjennom European Performance Spots (Newcastle og Villareal i år). Men det er sju plasser igjen, som skal avgjøres mellom 53 lag, mellom vinnerne eller nummer to, tredje- eller fjerdeplassene i de hjemlige ligaene i alle land i Europa, bortsett fra Liechtenstein og Russland.

Mesterne fra land som Finland, Danmark, Moldova, Litauen, Wales, Nord-Makedonia, Georgia, Sverige, Luxembourg og Kosovo spiller sine kamper i dag eller i morgen. Det vil bli spilt tre kvalifiseringsrunder og én play-off-runde mellom 8. juli og 27. august.

Alle Champions League-kampene spilles i dag, 8. juli, som en del av kvalifiseringsrunde 1: