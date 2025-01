Champions League: Bekreftede par til utslagskamper og åttedelsfinaler ved slutten av ligafasen

HQ

Det er over: Den første ligafasen i det nye Champions League-formatet er over, og for en finale det har vært! En knallhard kampdag, der alle kampene ble spilt samtidig, og der hvert eneste mål indirekte påvirker plasseringen til de andre lagene.

Etter åtte kampdager vet vi endelig hvordan lagene blir paret. Som du kanskje allerede vet, får de åtte beste lagene direktekvalifisering til åttendedelsfinalene, mens lagene mellom 9 og 24 må spille et utslagsspill med to kamper. Lag som er rangert som nummer 25 eller lavere er helt eliminert.

Plasseringen på rankingen avgjør imidlertid hvordan lagene blir satt sammen. Lagene som er rangert som nummer 9 eller 10 møter lagene som er rangert som nummer 23 eller 24, lagene som er rangert som nummer 11 eller 12 møter bare lagene som er rangert som nummer 21 eller 22, og så videre. Og det gjelder også i 16-delsfinalene.

Knockout-sluttspill:



Monaco (17) eller Brest (18) mot PSG (15) eller Benfica (16)



Vinnerne møter enten Liverpool (1) eller Barcelona (2) i åttendedelsfinalene





Sporting Lisboa (23) eller Brugge (24) mot Atalanta (9) eller Borussia Dortmund (10)



Vinnerne møter enten Lille (7) eller Aston Villa (8) i åttendedelsfinalene





Celtic (21) eller Manchester City (22) mot Real Madrid (11) eller Bayern (12)



Vinnerne møter enten Atlético de Madrid (5) eller Bayer Leverkusen (6) i åttendedelsfinalen





Feyenoord (19) eller Juventus (20) mot Milan (13) eller PSV (14)



Vinnerne møter enten Arsenal (3) eller Inter (4) i åttendedelsfinalen



Sluttspillet i utslagsfasen spilles 11.-12. og 18.-19. februar. Åttendedelsfinalene følger 4/5 og 11/12 mars, noe som betyr at de 8 beste lagene får litt ekstra hvile.

Trekningen på fredag vil avgjøre hvilket av de to mulige alternativene hvert lag får. Skal Real Madrid møte Manchester City i åttedelsfinalen? Skal PSG spille mot Monaco eller gjennombruddslaget Brest? På fredag, etter kl. 12.00 norsk tid, får vi svaret.