Champions League-finalen 2027 vil finne sted på Atlético de Madrid stadion

UEFAs eksekutivkomité hadde et møte i Tirana (Albania) i dag, og det er bekreftet at Estadio Metropolitano, hjemmebanen til Atlético de Madrid, vil være vertskap for Champions League-finalen 2027. Det blir andre gang dette stadionet, som ble bygget i 2017, er vertskap for europacupfinalen, etter finalen mellom Liverpool og Tottenham i 2019.

Dette betyr at Madrid vil ha arrangert seks Champions League-finaler, mellom de to på Metropolitano og de fire på Santiago Bernabéu (1957, 1969, 1980 og 2010).

Stadionet ligger i utkanten av byen, og innen 2027 forventes det at det skal bygges et nytt "Sports Ciy" rundt stadionet, med flere idrettsanlegg, inkludert det som har blitt beskrevet som verdens største bølgebasseng.

Champions League-finalen i 2026, den 30. mai 2026, vil bli avholdt på Puskás Aréna i Budapest i Ungarn.