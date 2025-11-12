Champions League for kvinner: hvilke lag som ville bli kvalifisert og eliminert i henhold til tabellen i dag

HQ

Women's Champions League har fullført den tredje dagen av ligafasen, med seire av Barcelona, Bayern, Juventus, Manchester United på onsdag, og Valerenga, Chelsea og Lyon på tirsdag. Slik det ser ut nå, er de fire lagene som kvalifiserer seg til kvartfinalene Barcelona, Lyon, Manchester United (de eneste tre som har vunnet alle tre kampene) og Chelsea.

I mellomtiden vil Twente, Paris FC, Benfica, PSG, Roma og St. Polten bli eliminert, uten noe valg om å spille utslagsrunden i februar. Slik ser tabellen ut 12. november 2025 :

Champions League-tabellen for kvinner 2025



Barcelona: 9 poeng

Lyon: 9 poeng

Manchester United 9 poeng

Chelsea: 7 poeng

Real Madrid: 7 poeng

Bayern: 6 poeng

Wolfsburg: 6 poeng

Juventus: 6 poeng

Oud-Heverlee Leuven: 4 poeng

Atlético Madrid: 3 poeng

Arsenal: 3 poeng

Valerenga: 3 poeng

Twente: 2 poeng

Paris FC: 2 poeng

Benfica: 1 poeng 1 poeng

PSG: 0 poeng

Roma: 0 poeng

St. Polten: 0 poeng



Neste kampdag finner sted neste uke, 19.-20. november. Ligaspelet avsluttes før året er omme, den 17. desember.