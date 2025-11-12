Gamereactor

Champions League for kvinner: hvilke lag som ville bli kvalifisert og eliminert i henhold til tabellen i dag

Etter første halvdel av ligafasen ville Barcelona, Lyon, Man United og Chelsea kvalifisere seg direkte til kvartfinalene.

HQ

Women's Champions League har fullført den tredje dagen av ligafasen, med seire av Barcelona, Bayern, Juventus, Manchester United på onsdag, og Valerenga, Chelsea og Lyon på tirsdag. Slik det ser ut nå, er de fire lagene som kvalifiserer seg til kvartfinalene Barcelona, Lyon, Manchester United (de eneste tre som har vunnet alle tre kampene) og Chelsea.

I mellomtiden vil Twente, Paris FC, Benfica, PSG, Roma og St. Polten bli eliminert, uten noe valg om å spille utslagsrunden i februar. Slik ser tabellen ut 12. november 2025 :

Champions League-tabellen for kvinner 2025


  1. Barcelona: 9 poeng

  2. Lyon: 9 poeng

  3. Manchester United 9 poeng

  4. Chelsea: 7 poeng

  5. Real Madrid: 7 poeng

  6. Bayern: 6 poeng

  7. Wolfsburg: 6 poeng

  8. Juventus: 6 poeng

  9. Oud-Heverlee Leuven: 4 poeng

  10. Atlético Madrid: 3 poeng

  11. Arsenal: 3 poeng

  12. Valerenga: 3 poeng

  13. Twente: 2 poeng

  14. Paris FC: 2 poeng

  15. Benfica: 1 poeng 1 poeng

  16. PSG: 0 poeng

  17. Roma: 0 poeng

  18. St. Polten: 0 poeng

Neste kampdag finner sted neste uke, 19.-20. november. Ligaspelet avsluttes før året er omme, den 17. desember.

