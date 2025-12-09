Champions League for kvinner: kamper i nest siste runde av ligafasen

HQ

Den siste delen av Women's Champions League finner sted denne og neste uke, med den siste av de to kampdagene i ligafasen. Kampdag 5 starter i ettermiddag, tirsdag 9. desember, og avsluttes i morgen onsdag, mens kampdag 6 spilles onsdag 17. desember til samme tid.

Så langt er det bare FC Barcelona som har sikret seg videre deltakelse, men etter denne uken vil vi allerede vite hvilke lag som er kvalifisert... og hvilke som er eliminert. I det første ligaformatet i Champions League for kvinner noensinne, som etterligner formatet som ble innført i Champions League for menn i fjor, spiller ikke lagene lenger i grupper, men i en kort liga. De fire beste lagene kvalifiserer seg til kvartfinalene, og lagene mellom 5 og 12 spiller en utslagskamp.

Dette er kampene fra denne ukens Champions League for kvinner:

Tirsdag 9. desember



Pölten mot Juventus: 18:45 CET, 17:45 GMT



Arsenal mot Twente: 21:00 CET, 20:00 GMT



Paris SG mot OH Leuven: 21:00 CET, 20:00 GMT



Real Madrid vs Wolfsburg: 21:00 CET, 20:00 GMT



Onsdag 10. desember



Barcelona mot Benfica: 18:45 CET, 17:45 GMT



Vålerenga mot Paris FC: 18:45 CET, 17:45 GMT



Chelsea mot Roma: 21:00 CET, 20:00 GMT



Man United vs OL Lyon: 21:00 CET, 20:00 GMT



Atlético de Madrid vs Bayern: 21:00 CET, 20:00 GMT



