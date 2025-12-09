Champions League for kvinner: kamper i nest siste runde av ligafasen
Noen lag kvalifiserer seg og noen ryker ut denne uken.
Den siste delen av Women's Champions League finner sted denne og neste uke, med den siste av de to kampdagene i ligafasen. Kampdag 5 starter i ettermiddag, tirsdag 9. desember, og avsluttes i morgen onsdag, mens kampdag 6 spilles onsdag 17. desember til samme tid.
Så langt er det bare FC Barcelona som har sikret seg videre deltakelse, men etter denne uken vil vi allerede vite hvilke lag som er kvalifisert... og hvilke som er eliminert. I det første ligaformatet i Champions League for kvinner noensinne, som etterligner formatet som ble innført i Champions League for menn i fjor, spiller ikke lagene lenger i grupper, men i en kort liga. De fire beste lagene kvalifiserer seg til kvartfinalene, og lagene mellom 5 og 12 spiller en utslagskamp.
Dette er kampene fra denne ukens Champions League for kvinner:
Tirsdag 9. desember
- Pölten mot Juventus: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Arsenal mot Twente: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Paris SG mot OH Leuven: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Real Madrid vs Wolfsburg: 21:00 CET, 20:00 GMT
Onsdag 10. desember
- Barcelona mot Benfica: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Vålerenga mot Paris FC: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Chelsea mot Roma: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Man United vs OL Lyon: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Atlético de Madrid vs Bayern: 21:00 CET, 20:00 GMT
Skal du se kampene i Champions League for kvinner denne uken? Husk at du kan se dem inkludert i Disney+-abonnementet ditt.