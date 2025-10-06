Champions League for kvinner: nytt format og ukens kamper
Champions League for kvinner adopterer ligafasen fra herreturneringen.
UEFA Women's Champions League er tilbake denne uken, og for første gang debuterer den med et nytt format. Det er den største endringen siden konkurransen, som ble lansert i 2001 som UEFA Women's Cup, ble omgjort til UEFA Women's Champions League i 2009, og den vil etterligne herrenes konkurranser, med en ligafase som avgjør hvilke lag som går videre til utslagsrundene og hvilke som blir slått ut.
Hovedforskjellen er antallet lag: 18 klubber deltar i ligafasen. Hvert lag spiller seks kamper, tre hjemme og tre borte, mot forskjellige lag, og aldri fra samme land.
De fire beste lagene i ligaen (seier gir 3 poeng, uavgjort gir 1, som vanlig) kvalifiserer seg til kvartfinalene, mens de neste åtte beste lagene spiller en playoff-kamp seg imellom for å avgjøre hvilke åtte lag som blir igjen. Lagene under 13. plass vil bli eliminert.
Kampoppsett for 1. kampdag i Champions League for kvinner
Tirsdag 7. oktober
- Juventus mot Benfica (18:45 CET, 17:45 BST)
- Arsenal mot OL Lyon (21:00 CET, 20:00 BST)
- Barcelona mot Bayern München (21:00 CET, 20:00 BST)
- Paris FC mot OH Leuven (21:00 CET, 20:00 BST)
Onsdag 8. oktober
- Twente mot Chelsea (18:45 CET, 17:45 BST)
- Real Madrid mot Roma (18:45 CET, 17:45 BST)
- Manchester United mot Vålerenga (21:00 CET, 20:00 BST)
- Pölten mot Atlético de Madrid (21:00 CET, 20:00 BST)
- Wolfsburg mot Paris Saint-Germain (21:00 CET, 20:00 BST)
Viktige datoer for Champions League for kvinner
- Kampdag 2: 15.-16. oktober 2025
- Kampdag 3: 11.-12. november 2025
- Kampdag 4: 19.-20. november 2025
- Kampdag 5: 9.-10. desember 2025
- Kampdag 6: 17. desember 2025
- Sluttspill i knockout-fasen: 11.-12. / 18.-19. februar 2026
- Kvartfinaler: 24.-25. mars 2026 / 1.-2. april 2026
- Semifinaler: 25.-26. april 2026 / 2.-3. mai 2026
- Finale: 22.-24. mai 2026 på Ullevaal Stadion, Oslo