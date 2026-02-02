Champions League i februar: Datoer for sluttspill og neste trekning

HQ

UEFA Champions League er tilbake i slutten av februar, og i slutten av denne måneden spilles det sluttspill, som vil avgjøre hvilke åtte lag som går videre til åttendedelsfinalene i mars, sammen med de åtte lagene som gikk videre fra ligafasen.

Tidsplanen er bekreftet, med en travel slutten av februar med to kamper i to påfølgende uker. Deretter følger en ny trekning 27. februar, for å avgjøre hvem som skal spille i neste runde. Disse kampene spilles 10.-11. mars, og returoppgjørene spilles 17.-18. mars.

Champions League-kamper: første del av sluttspillet

Tirsdag 17. februar



Galatasaray mot Juventus: 18:45 CET, 17:45 GMT



Monaco mot Paris: 21:00 CET, 20:00 GMT



Borussia Dortmund mot Atalanta: 21:00 CET, 20:00 GMT



Benfica mot Real Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT



Onsdag 18. februar



Qarabağ mot Newcastle: 18:45 CET, 17:45 GMT



Club Brugge vs Atlético de Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT



Bodø/Glimt mot Inter: 21:00 CET, 20:00 GMT



Olympiacos vs Leverkusen: 21:00 CET, 20:00 GMT



Champions League-kamper: returoppgjøret i sluttspillet

Tirsdag 24. februar



Atlético de Madrid mot Club Brugge: 18:45 CET, 17:45 GMT



Leverkusen mot Olympiakos: 21:00 CET, 20:00 GMT



Inter mot Bodø/Glimt: 21:00 CET, 20:00 GMT



Newcastle vs Qarabağ: 21:00 CET, 20:00 GMT



Onsdag 25. februar



Atalanta mot Borussia Dortmund: 18:45 CET, 17:45 GMT



Juventus mot Galatasaray: 21:00 CET, 20:00 GMT



Paris mot Monaco: 21:00 CET, 20:00 GMT



Real Madrid vs Benfica: 21:00 CET, 20:00 GMT



Husk at trekningen av de resterende utslagsfasene vil være 27. februar. Vi kjenner allerede til mulighetene, for eksempel hvis Real Madrid slår Benfica og kvalifiserer seg, har de femti prosent sjanse til å møte Manchester City igjen...