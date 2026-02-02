Sport
Champions League i februar: Datoer for sluttspill og neste trekning
Sluttspillet i Champions League spilles 17. og 18. februar.
UEFA Champions League er tilbake i slutten av februar, og i slutten av denne måneden spilles det sluttspill, som vil avgjøre hvilke åtte lag som går videre til åttendedelsfinalene i mars, sammen med de åtte lagene som gikk videre fra ligafasen.
Tidsplanen er bekreftet, med en travel slutten av februar med to kamper i to påfølgende uker. Deretter følger en ny trekning 27. februar, for å avgjøre hvem som skal spille i neste runde. Disse kampene spilles 10.-11. mars, og returoppgjørene spilles 17.-18. mars.
Champions League-kamper: første del av sluttspillet
Tirsdag 17. februar
- Galatasaray mot Juventus: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Monaco mot Paris: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Borussia Dortmund mot Atalanta: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Benfica mot Real Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT
Onsdag 18. februar
- Qarabağ mot Newcastle: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Club Brugge vs Atlético de Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Bodø/Glimt mot Inter: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Olympiacos vs Leverkusen: 21:00 CET, 20:00 GMT
Champions League-kamper: returoppgjøret i sluttspillet
Tirsdag 24. februar
- Atlético de Madrid mot Club Brugge: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Leverkusen mot Olympiakos: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Inter mot Bodø/Glimt: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Newcastle vs Qarabağ: 21:00 CET, 20:00 GMT
Onsdag 25. februar
- Atalanta mot Borussia Dortmund: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Juventus mot Galatasaray: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Paris mot Monaco: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Real Madrid vs Benfica: 21:00 CET, 20:00 GMT
Husk at trekningen av de resterende utslagsfasene vil være 27. februar. Vi kjenner allerede til mulighetene, for eksempel hvis Real Madrid slår Benfica og kvalifiserer seg, har de femti prosent sjanse til å møte Manchester City igjen...