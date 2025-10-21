Champions League-kampene 21.-22. oktober og hvordan du kan se dem live
Arsenal mot Atlético de Madrid, Chelsea mot Ajax, Leverkusen mot PSG eller Real Madrid mot Juventus er blant høydepunktene denne uken.
Etter landslagspausen er det klart for en ny kampdag i Champions League. Denne uken, tirsdag 21. oktober og onsdag 22. oktober, fortsetter handlingen med noen spektakulære kamper, inkludert Arsenal vs. Atlético de Madrid, Chelsea vs. Ajax, Leverkusen vs. PSG eller Real Madrid vs. Juventus.
Før du ser disse kampene, kan du ta en titt på Champions League-tabellen etter kampdag 2. Dette er den tredje av åtte runder i ligafasen, så mye kan fortsatt endre seg, men hvert poeng er viktig, ettersom bare de åtte beste kvalifiserer seg direkte til neste runde.
Champions League kampdag 3
Tirsdag 21. oktober
- Barcelona mot Olympiakos: 18:45 CET
- Kairat mot Pafos: 18:45 CET
- Newcastle mot Benfica: 21:00 CET
- PSV mot Napoli: 21:00 CET
- Leverkusen mot PSG: 21:00 CET
- Union Saint-Gilloise mot Inter: 21:00 CET
- København mot Dortmund: 21:00 CET
- Villarreal mot Manchester City: 21:00 CET
- Arsenal mot Atlético de Madrid: 21:00 CET
Onsdag 22. oktober
- Athletic Club mot Qarabag: 18:45 CET
- Galatasaray mot Bodo/Glimt: 18:45 CET
- Chelsea mot Ajax: 21:00 CET
- Real Madrid mot Juventus: 21:00 CET
- Sporting mot Marseille: 21:00 CET
- Monaco mot Tottenham: 21:00 CET
- Atalanta mot Slavia Praha: 21:00 CET
- Eintracht Frankfurt mot Liverpool: 21:00 CET
- Bayern mot Club Brugge: 21:00 CET
Slik ser du Champions League direkte
UEFA Champions League, verdens største fotballturnering, er for det meste tilgjengelig på betalingskanaler, avhengig av land. Her er en liste over kringkastere av UEFA Champions League for menn i Europa :
- Tsjekkia: TV Nova
- Danmark: TV Nova Viaplay
- Finland: MTV Oy MTV Oy
- Frankrike Canal+
- Tyskland DAZN, Amazon Prime
- Hellas: Cosmote TV Cosmote TV, AlterEgo
- Ungarn: RTL RTL, Sport 1
- Island: Syn Syn, Viaplay
- Italia: Sky Sky, Amazon Prime
- Nederland Ziggo Sport
- Norge: TV2 Norge TV2 Norge
- Polen Canal+
- Portugal Sport TV, DAZN
- Republikken Irland RTE, Premier Sports
- Spania: Movistar Plus Movistar Plus
- Sverige: Viaplay Viaplay
- Sveits: blue, SRG
- Tyrkia TRT
- Ukraina Megogo
- Storbritannia TNT Sports
Du kan se hele listen over UEFA Champions League-kringkastere over hele verden på UEFAs nettsted.
Når er neste kampdag i Champions League
Kampdag fire fortsetter i 4.-5. november. Noen av høydepunktene i runde 4 inkluderer Liverpool-Real Madrid, PSG vs. Bayern eller Manchester City vs. Borussia Dortmund.
Hvem tror du vinner Champions League 2025/26?