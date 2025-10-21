Champions League-kampene 21.-22. oktober og hvordan du kan se dem live

HQ

Etter landslagspausen er det klart for en ny kampdag i Champions League. Denne uken, tirsdag 21. oktober og onsdag 22. oktober, fortsetter handlingen med noen spektakulære kamper, inkludert Arsenal vs. Atlético de Madrid, Chelsea vs. Ajax, Leverkusen vs. PSG eller Real Madrid vs. Juventus.

Før du ser disse kampene, kan du ta en titt på Champions League-tabellen etter kampdag 2. Dette er den tredje av åtte runder i ligafasen, så mye kan fortsatt endre seg, men hvert poeng er viktig, ettersom bare de åtte beste kvalifiserer seg direkte til neste runde.

Champions League kampdag 3

Tirsdag 21. oktober



Barcelona mot Olympiakos: 18:45 CET



Kairat mot Pafos: 18:45 CET



Newcastle mot Benfica: 21:00 CET



PSV mot Napoli: 21:00 CET



Leverkusen mot PSG: 21:00 CET



Union Saint-Gilloise mot Inter: 21:00 CET



København mot Dortmund: 21:00 CET



Villarreal mot Manchester City: 21:00 CET



Arsenal mot Atlético de Madrid: 21:00 CET



Onsdag 22. oktober



Athletic Club mot Qarabag: 18:45 CET



Galatasaray mot Bodo/Glimt: 18:45 CET



Chelsea mot Ajax: 21:00 CET



Real Madrid mot Juventus: 21:00 CET



Sporting mot Marseille: 21:00 CET



Monaco mot Tottenham: 21:00 CET



Atalanta mot Slavia Praha: 21:00 CET



Eintracht Frankfurt mot Liverpool: 21:00 CET



Bayern mot Club Brugge: 21:00 CET



Slik ser du Champions League direkte

UEFA Champions League, verdens største fotballturnering, er for det meste tilgjengelig på betalingskanaler, avhengig av land. Her er en liste over kringkastere av UEFA Champions League for menn i Europa :



Tsjekkia: TV Nova



Danmark: TV Nova Viaplay



Finland: MTV Oy MTV Oy



Frankrike Canal+



Tyskland DAZN, Amazon Prime



Hellas: Cosmote TV Cosmote TV, AlterEgo



Ungarn: RTL RTL, Sport 1



Island: Syn Syn, Viaplay



Italia: Sky Sky, Amazon Prime



Nederland Ziggo Sport



Norge: TV2 Norge TV2 Norge



Polen Canal+



Portugal Sport TV, DAZN



Republikken Irland RTE, Premier Sports



Spania: Movistar Plus Movistar Plus



Sverige: Viaplay Viaplay



Sveits: blue, SRG



Tyrkia TRT



Ukraina Megogo



Storbritannia TNT Sports



Du kan se hele listen over UEFA Champions League-kringkastere over hele verden på UEFAs nettsted.

Når er neste kampdag i Champions League

Kampdag fire fortsetter i 4.-5. november. Noen av høydepunktene i runde 4 inkluderer Liverpool-Real Madrid, PSG vs. Bayern eller Manchester City vs. Borussia Dortmund.

Hvem tror du vinner Champions League 2025/26?