Champions League-kamper denne uken og resultater fra grunnspillet

Dette blir en interessant uke: Returkampene i Champions League-sluttspillet spilles tirsdag og onsdag, og det vil bli noen nervepirrende dueller om hvem som tar seg videre til åttendedelsfinalene, etter noen overraskende resultater i forrige uke.

Atlético de Madrid må for eksempel jobbe for å kvalifisere seg, etter det overraskende 3-3-resultatet forrige uke. Bayer Leverkusen har en stor fordel mot Olympiakos, og Real Madrid stoler på Vinícius' mål fra forrige uke for å gå inn i åttendedelsfinalen uten å bli skremt i en kamp som vil bli fulgt nøye av Benficas spillers reaksjon på Bernabéu etter Prestianni-hendelsen.

Og hva med italienerne? Inter Milan må score tre for å slå den norske klubben Bogo/Glimt, Atalanta må også score tre mot Borussia Dortmund... og Juventus har en svært vanskelig oppgave, ettersom de tapte 5-2 i det første oppgjøret.

Tirsdag 24. februar



Atlético de Madrid vs Club Brugge (3-3 i det første oppgjøret) - 18:45 CET, 17:45 GMT



Leverkusen mot Olympiakos (første kamp: 2-0) - 21:00 CET, 20:00 GMT



Inter mot Bodø/Glimt (første kamp: 1-3) - 21:00 CET, 20:00 GMT



Newcastle mot Qarabağ (første kamp: 6-1) - 21:00 CET, 20:00 GMT



Onsdag 25. februar



Atalanta mot Borussia Dortmund (første kamp: 0-2) - 18:45 CET, 17:45 GMT



Juventus mot Galatasaray (første kamp: 2-5) - 21:00 CET, 20:00 GMT



Paris mot Monaco (første kamp: 3-2) - 21:00 CET, 20:00 GMT



Real Madrid mot Benfica (første kamp: 1-0) - 21:00 CET, 20:00 GMT



Trekningen av åttendedelsfinalene vil finne sted 27. februar, også for Europa League- og Conference-lagene, med åttendedelsfinaler 10.-11. mars og 17.-18. mars.