Champions League Kampoppsummering for Real Madrid, Juventus, Benfica og Arsenal.

Den første kampdagen av Champions League 2025/26 leverte akkurat det alle fansen hadde ventet på: mange mål, kontroverser, comebacks og til og med noen overraskelser. De seks første kampene i ligafasen ble spilt på tirsdag (resten kom på onsdag og torsdag), inkludert debuter for Real Madrid, Juvents, Borussia Dortmund og Arsenal.

Først, på ettermiddagen, to hjemmetap: PSV Eindhoven, nummer to i Erediviese, led et hardt nederlag mot den belgiske lederen Union Saint-Gilloise, mens Athletic Club fra Bilbao ikke klarte å holde Arsenal tilbake.

Det mest overraskende resultatet var uten tvil nederlaget til Benfica mot Qarabag FK fra Aserbajdsjan, i deres bare andre ordentlige opptreden i Champions League utover kvalifiseringskampene. De to dobbelte europacupvinnerne, og et av Portugals beste lag, tapte en avgjørende kamp: hjemme mot et av de dårligst rangerte lagene i turneringen. Kampen endte 2-3, men de ledet 2-0 i løpet av de første 15 minuttene!

Juventus og Borussia Dortmund hadde en bragd av mål, 4-4, men Juventus vil sove bedre ettersom de klarte å spille uavgjort mot tyskerne med to mål på overtid (94. og 96. minutt).

2021 Europa League-vinnerne Villarreal tapte 1-0 mot 2025 Europa League-vinnerne Tottenham med en skammelig feil av keeper Luiz Junior i det tredje minutt.

Til slutt klarte Real Madrid å overleve 20 minutter uten Dani Carvajal mot Olympique Marseille takket være to straffesparkmål av Mbappé: andre kamp på rad for los Blancos som ender 2-1 med at Madrid spiller med 10.

Champions League-resultater fra tirsdag 16. september:



PSV 1 - 3 Union Saint-Gilloise



Athletic Club 0 - 2 Arsenal



Juventus 4 - 4 Borussia Dortmund



Benfica 2 - 3 Qarabag FK



Totenham 1 - 0 Villarreal



Real Madrid 2 - 1 Marseille

