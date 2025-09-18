Gamereactor

Sport

Champions League: Kveldens resultater og dagens kamper

Vi går gjennom resultatene fra Europa og ser frem mot avslutningen av første serierunde.

HQ

I dag, 18. september, avsluttes den første Champions League-kampdagen, med de seks siste kampene, deriblant Manchester City mot Napoli og Newcastle mot FC Barcelona. En lengre kampdag enn vanlig, men en vanlig kampdag i de tidlige stadiene av mesterskapet, når alle lagene er med i konkurransen.

Her er dagens Champions League-kamper:


  • Brugge mot Monaco - 18:45 CEST

  • København mot Leverkusen - 18:45 CEST

  • Manchester City mot Napoli - 21:00 CEST

  • Frankfurt mot Galatasaray - 21:00 CEST

  • Sporting mot Kairat - 21:00 CEST

  • Newcastle mot FC Barcelona - 21:00 CEST

Champions League-resultater for onsdag 17. september:


  • Slavia Praha 2 - 2 Bodø/Glimt

  • Olympiakos 0 - 0 Pafos

  • Paris Saint-Germain 4 - 0 Atalanta

  • Liverpool 3 - 2 Atletico Madrid

  • Ajax 0 - 2 Inter Milan

  • Bayern München 3 - 1 Chelsea

