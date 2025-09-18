Sport
Champions League: Kveldens resultater og dagens kamper
Vi går gjennom resultatene fra Europa og ser frem mot avslutningen av første serierunde.
HQ
I dag, 18. september, avsluttes den første Champions League-kampdagen, med de seks siste kampene, deriblant Manchester City mot Napoli og Newcastle mot FC Barcelona. En lengre kampdag enn vanlig, men en vanlig kampdag i de tidlige stadiene av mesterskapet, når alle lagene er med i konkurransen.
Her er dagens Champions League-kamper:
- Brugge mot Monaco - 18:45 CEST
- København mot Leverkusen - 18:45 CEST
- Manchester City mot Napoli - 21:00 CEST
- Frankfurt mot Galatasaray - 21:00 CEST
- Sporting mot Kairat - 21:00 CEST
- Newcastle mot FC Barcelona - 21:00 CEST
Champions League-resultater for onsdag 17. september:
- Slavia Praha 2 - 2 Bodø/Glimt
- Olympiakos 0 - 0 Pafos
- Paris Saint-Germain 4 - 0 Atalanta
- Liverpool 3 - 2 Atletico Madrid
- Ajax 0 - 2 Inter Milan
- Bayern München 3 - 1 Chelsea