Champions League: Kveldens resultater og dagens kamper Vi går gjennom resultatene fra Europa og ser frem mot avslutningen av første serierunde.

HQ I dag, 18. september, avsluttes den første Champions League-kampdagen, med de seks siste kampene, deriblant Manchester City mot Napoli og Newcastle mot FC Barcelona. En lengre kampdag enn vanlig, men en vanlig kampdag i de tidlige stadiene av mesterskapet, når alle lagene er med i konkurransen. Her er dagens Champions League-kamper:

Brugge mot Monaco - 18:45 CEST



København mot Leverkusen - 18:45 CEST



Manchester City mot Napoli - 21:00 CEST



Frankfurt mot Galatasaray - 21:00 CEST



Sporting mot Kairat - 21:00 CEST



Newcastle mot FC Barcelona - 21:00 CEST

Champions League-resultater for onsdag 17. september:

Slavia Praha 2 - 2 Bodø/Glimt



Olympiakos 0 - 0 Pafos



Paris Saint-Germain 4 - 0 Atalanta



Liverpool 3 - 2 Atletico Madrid



Ajax 0 - 2 Inter Milan



Bayern München 3 - 1 Chelsea

