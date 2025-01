Champions League-plassering er så komplisert at UEFA har lansert en resultatsimulator du kan bruke i sanntid

HQ

I dag, onsdag 29. januar, er siste dag i Champions Leagues ligafase, og det er mye som står på spill for de fleste av lagene. Mens to lag (Barcelona og Liverpool) har sikret seg direktekvalifisering til åttendedelsfinalene, og ni lag allerede er eliminert, vet de fleste fortsatt ikke hvilken plass de vil ende på. Og trikset her er at de fleste ikke bare er avhengige av seg selv, men av andre lags resultater, og det er derfor alle 18 kampene spilles samtidig, onsdag kl. 21:00 CET (20:00 i Storbritannia).

Det er for eksempel seks lag med 13 poeng (rangert 8-13), og minst ett av dem vil få en plass blant topp 8 (som gir direkte kvalifisering til åttendedelsfinalene): Bayer Leverkusen, Aston Villa, AS Monaco, Feyenoord, Lille og Brest. Og de tre sistnevnte ligger likt med samme målforskjell (+2), noe som betyr at de rangeres avhengig av antall scorede mål, antall scorede mål på bortebane, antall seire eller antall borteseire.

For ni lag er situasjonen mer kritisk, fordi deres adgang til utslagsspillet avhenger av om de vinner eller taper. Det inkluderer Paris Saint-Germain eller Manchester City, som kan være i skikkelig trøbbel hvis de taper, selv om lagene med ti poeng (Benfica, PSG, Sporting CP og Stuttgart) fortsatt kan gå videre selv om de taper hvis Man City eller Shaktar Donestk ikke vinner.

Det finnes en resultatsimulator på Champions League

Forvirret? UEFAs nettside har en resultatsimulator der du kan se hvordan laget ditt vil rykke opp og ned avhengig av alles resultater. Det kule er at du kan bruke den i kveld, se alle kampene og legge til resultater i sanntid, hvis du absolutt trenger å vite hvilken plass laget ditt ender på.

For, som du sikkert allerede vet, påvirker det hvordan braketten lages: 9. og 10. plass vil spille mot 23. og 24. plass, 11. og 12. plass vil spille mot 18. og 19. plass, og så videre. Hvis du ender mellom 9. og 16. plass, betyr det også at du må spille returoppgjøret hjemme.