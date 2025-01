Champions League-resultater for Barça, Liverpool, Atalanta, Atlético på kampdag 7

HQ

Første halvdel av kampdag 7 i UEFA Champions League bød på mye følelser og sannsynligvis en av de mest spennende kampene i hele turneringen, i tillegg til foreløpige endringer i topp 8, noe som viser at det fortsatt er tid til å flytte på ting.

Liverpools 2-1-seier over Lille bekreftet at Arne Slot-laget var det første laget som var matematisk kvalifisert for åttendedelsfinalene, og det eneste laget med perfekt seiersstatistikk. Det samme gjorde Barcelona i et utrolig 5-4-comeback mot Sporting i Lisboa: Hansi Flick-laget kom tilbake fra 1-3 og 2-4 med mål av Lewandowski, Eric García og et mål i siste minutt av Raphinha, i sesongens kanskje mest spennende og uforutsigbare kamp så langt.

Et annet bemerkelsesverdig comeback ble gjort av Atlético de Madrid, til tross for at de spilte med 10 mann veldig tidlig i første omgang mot Bayer Leverkusen, uten tvil det beste tyske laget så langt i Champions League. Men selv med en mann mindre, dominerte Atlético og endte opp med å vinne i siste sekund takket være Julián Álvarez.

Bologna påførte Borussia Dortmund sitt andre strake tap med to mål på to minutter, og oppnådde dermed sin første seier i Champions League noensinne, og klatrer nå til 27. plass og drømmer om en svært usannsynlig, men fortsatt mulig kvalifisering.

Håpet om kvalifisering lever også for Stuttgart, som nå ligger på 21. plass, etter å ha dømt Slovan Bratislava til sitt syvende tap. Atalanta knuste imidlertid alt håp for Sturm med 5-0, og den italienske klubben hopper opp til 4. plass.

Champions League-resultater for tirsdag 21. januar



Monaco 1-0 Aston Villa



Atalanta 5-0 Sturm Graz



Atlético de Madrid 2-1 Bayer Leverkusen



Bologna 2-1 Borussia Dortmund



Club Brugge 0-0 Juventus



Crvena Zvezda 2-3 PSV Eindhoven



Liverpool 2-1 LOSC Lille



Slovan Bratislava 1-3 Stuttgart



Benfica 4-5 Barcelona



I kveld spilles resten av kampene på kampdag 7, inkludert Paris mot Manchester City, Feyenoord mot Bayern og Real Madrid mot Salzburg.