Champions League-resultater for Bayern, Madrid, Paris og Man City på kampdag 7

Champions League nærmer seg slutten av ligafasen, og i løpet av kampdag 7 var det mange fans som hadde øynene rettet mot én bestemt kamp: Paris Saint-Germain mot Manchester City.

Begge lagene lå på grensen til å bli diskvalifisert, utenfor topp 24, og kampen på Parc des Princes kunne ikke blitt mer spennende, med PSG som kom tilbake etter to mål fra Grealish og Haaland. Dembélé, Barco,a Neves og Gonçalo Ramos, fire mål på 25 minutter, dømte Manchester City, som for øyeblikket er ute av topp 25 og har plikt til å vinne neste onsdag.

En annen overraskelse på kvelden var Bayern Münchens 3-0 nederlag av Feyenoord. Det bayerske laget sliter overraskende i Premier League og har tapt 3 av 7 ligafaser i år. De er imidlertid fortsatt matematisk bekreftet for minst knockout-fasen, slik det er tilfelle med Real Madrid, som forbedret målsnittet sitt ved å hamre 5-1 RB Salzburg med mål av Rodrygo, Mbappé og Vinícius.

I mellomtiden hevdet Arsenal, med en 3-1-seier over GNK Dinamo, tredjeplassen på tabellen, selv om det ikke var nok til å garantere passering for åttendedelsfinalen: de eneste lagene som er bekreftet for å unngå knock-out playoff er Barcelona og Liverpool.

Champions League-resultater for onsdag 22. januar



Sjakhtar Donetsk 2-0 Brest



Leipzig 2-1 Sporting CP



Milan 1-0 Girona



Sparta Praha 0-1 Inter



Arsenal 3-0 GNK Dinamo



Celtic 1-0 Young Boys



Feyenoord 3-0 Bayern München



Paris Saint-Germain 4-2 Manchester City



Real Madrid 5-1 Salzburg



For å unngå ulemper med at lagene vet hvor de står, spilles alle Champions League-kampene samtidig neste uke: Onsdag 29. januar kl. 21:00 CET.