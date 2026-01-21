Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Sport

Champions League-resultater fra kampdag 7: så tett som det kan bli!

Hvis du gikk glipp av tirsdagens og onsdagens kamper, her er resultatene fra kampene.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

UEFA Champions League er ferdig med nest siste kampdag, med store seire, noen overraskende tap og en svært tett tabell, med ett lag med 21 poeng (7 seire), ett lag med 18 poeng, to med 15... og seks lag med 13 poeng, noe som lover en spennende avslutning neste uke for å avgjøre hvem som går til åttendedelsfinalene, hvem som går til sluttspill... og hvem som blir slått ut.

Så langt er Arsenal det eneste laget som med sikkerhet vet at de ender blant topp 8 (sannsynligvis topp 1).
Atalanta, Atleti, Bayern, Inter, Liverpool, Man City, Paris, Real Madrid, Sporting CP, Tottenham vet med sikkerhet at de ender blant de 24 beste, mens Kairat Almaty og Villarreal er de eneste lagene som er eliminert på dette tidspunktet.

Dette er resultatene for alle kampene som er spilt denne uken

Tirsdag 20. januar 2025



  • Kairat Almaty 1-4 Club Brugge

  • Bodø/Glimt 3-1 Manchester City

  • København 1-1 Napoli

  • Inter 1-3 Arsenal

  • Olympiakos 2-0 Leverkusen

  • Real Madrid 6-1 Monaco

  • Sporting CP 2-1 Paris Saint-Germain

  • Tottenham 2-0 Borussia Dortmund

  • Villarreal 1-2 Ajax

Onsdag 21. januar 2025



  • Galatasaray 1-1 Atlético de Madrid

  • Qarabağ 3-2 Frankfurt

  • Atalanta 2-3 Athletic Club

  • Chelsea 1-0 Pafos

  • Bayern München 2-0 Union Saint-Gilloise

  • Juventus 2-0 Benfica

  • Newcastle United 3-0 PSV Eindhoven

  • Marseille 0-3 Liverpool

  • Slavia Praha 2-4 Barcelona

Champions League-tabellen per 21. januar:


  1. Arsenal - 21 pts

  2. Real Madrid - 15 poeng

  3. Bayern München - 15 poeng

  4. Tottenham Hotspur - 14 poeng

  5. Paris Saint-Germain - 13 pts

  6. Sporting CP - 13 poeng

  7. Manchester City - 13 poeng

  8. Atalanta - 13 poeng

  9. Inter Milan - 12 pts

  10. Atletico Madrid - 12 pts

  11. Liverpool - 12 poeng

  12. Borussia Dortmund - 11 pts

  13. Newcastle United - 10 pts

  14. Chelsea - 10 poeng

  15. Barcelona - 10 poeng

  16. Marseille - 9 pts

  17. Juventus - 9 pts

  18. Galatasaray - 9 poeng

  19. Bayer Leverkusen - 9 pts

  20. AS Monaco - 9 poeng

  21. PSV Eindhoven - 8 poeng

  22. Olympiakos - 8 poeng

  23. Napoli - 8 poeng

  24. København - 8 pts

  25. Qarabag - 7 pts

  26. Club Brugge - 7 poeng

  27. Bodø/Glimt - 6 poeng

  28. Benfica - 6 pts

  29. Pafos FC - 6 poeng

  30. Union Saint-Gilloise - 6 poeng

  31. Ajax - 6 pts

  32. Athletic Bilbao - 5 pts

  33. Eintracht Frankfurt - 4 poeng

  34. Slavia Praha - 3 poeng

  35. Villarreal - 1 poeng

  36. Kairat Almaty - 1 poeng

Champions League fortsetter neste uke, den 28. januar kl. 21:00 CET, 20:00 GMT, for en siste kampdag i ligafasen, der alle kampene starter samtidig. Er du spent på Champions League 2025/26?

Champions League-resultater fra kampdag 7: så tett som det kan bli!
Review News / Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

SportfotballChampions League


Loading next content