Champions League-resultater fra kampdag 7: så tett som det kan bli!

UEFA Champions League er ferdig med nest siste kampdag, med store seire, noen overraskende tap og en svært tett tabell, med ett lag med 21 poeng (7 seire), ett lag med 18 poeng, to med 15... og seks lag med 13 poeng, noe som lover en spennende avslutning neste uke for å avgjøre hvem som går til åttendedelsfinalene, hvem som går til sluttspill... og hvem som blir slått ut.

Så langt er Arsenal det eneste laget som med sikkerhet vet at de ender blant topp 8 (sannsynligvis topp 1).

Atalanta, Atleti, Bayern, Inter, Liverpool, Man City, Paris, Real Madrid, Sporting CP, Tottenham vet med sikkerhet at de ender blant de 24 beste, mens Kairat Almaty og Villarreal er de eneste lagene som er eliminert på dette tidspunktet.

Dette er resultatene for alle kampene som er spilt denne uken

Tirsdag 20. januar 2025



Kairat Almaty 1-4 Club Brugge



Bodø/Glimt 3-1 Manchester City



København 1-1 Napoli



Inter 1-3 Arsenal



Olympiakos 2-0 Leverkusen



Real Madrid 6-1 Monaco



Sporting CP 2-1 Paris Saint-Germain



Tottenham 2-0 Borussia Dortmund



Villarreal 1-2 Ajax



Onsdag 21. januar 2025



Galatasaray 1-1 Atlético de Madrid



Qarabağ 3-2 Frankfurt



Atalanta 2-3 Athletic Club



Chelsea 1-0 Pafos



Bayern München 2-0 Union Saint-Gilloise



Juventus 2-0 Benfica



Newcastle United 3-0 PSV Eindhoven



Marseille 0-3 Liverpool



Slavia Praha 2-4 Barcelona



Champions League-tabellen per 21. januar:



Arsenal - 21 pts

Real Madrid - 15 poeng

Bayern München - 15 poeng

Tottenham Hotspur - 14 poeng

Paris Saint-Germain - 13 pts

Sporting CP - 13 poeng

Manchester City - 13 poeng

Atalanta - 13 poeng

Inter Milan - 12 pts

Atletico Madrid - 12 pts

Liverpool - 12 poeng

Borussia Dortmund - 11 pts

Newcastle United - 10 pts

Chelsea - 10 poeng

Barcelona - 10 poeng

Marseille - 9 pts

Juventus - 9 pts

Galatasaray - 9 poeng

Bayer Leverkusen - 9 pts

AS Monaco - 9 poeng

PSV Eindhoven - 8 poeng

Olympiakos - 8 poeng

Napoli - 8 poeng

København - 8 pts

Qarabag - 7 pts

Club Brugge - 7 poeng

Bodø/Glimt - 6 poeng

Benfica - 6 pts

Pafos FC - 6 poeng

Union Saint-Gilloise - 6 poeng

Ajax - 6 pts

Athletic Bilbao - 5 pts

Eintracht Frankfurt - 4 poeng

Slavia Praha - 3 poeng

Villarreal - 1 poeng

Kairat Almaty - 1 poeng



Champions League fortsetter neste uke, den 28. januar kl. 21:00 CET, 20:00 GMT, for en siste kampdag i ligafasen, der alle kampene starter samtidig. Er du spent på Champions League 2025/26?