Champions League-resultater fra kampdag 7: så tett som det kan bli!
Hvis du gikk glipp av tirsdagens og onsdagens kamper, her er resultatene fra kampene.
UEFA Champions League er ferdig med nest siste kampdag, med store seire, noen overraskende tap og en svært tett tabell, med ett lag med 21 poeng (7 seire), ett lag med 18 poeng, to med 15... og seks lag med 13 poeng, noe som lover en spennende avslutning neste uke for å avgjøre hvem som går til åttendedelsfinalene, hvem som går til sluttspill... og hvem som blir slått ut.
Så langt er Arsenal det eneste laget som med sikkerhet vet at de ender blant topp 8 (sannsynligvis topp 1).
Atalanta, Atleti, Bayern, Inter, Liverpool, Man City, Paris, Real Madrid, Sporting CP, Tottenham vet med sikkerhet at de ender blant de 24 beste, mens Kairat Almaty og Villarreal er de eneste lagene som er eliminert på dette tidspunktet.
Dette er resultatene for alle kampene som er spilt denne uken
Tirsdag 20. januar 2025
- Kairat Almaty 1-4 Club Brugge
- Bodø/Glimt 3-1 Manchester City
- København 1-1 Napoli
- Inter 1-3 Arsenal
- Olympiakos 2-0 Leverkusen
- Real Madrid 6-1 Monaco
- Sporting CP 2-1 Paris Saint-Germain
- Tottenham 2-0 Borussia Dortmund
- Villarreal 1-2 Ajax
Onsdag 21. januar 2025
- Galatasaray 1-1 Atlético de Madrid
- Qarabağ 3-2 Frankfurt
- Atalanta 2-3 Athletic Club
- Chelsea 1-0 Pafos
- Bayern München 2-0 Union Saint-Gilloise
- Juventus 2-0 Benfica
- Newcastle United 3-0 PSV Eindhoven
- Marseille 0-3 Liverpool
- Slavia Praha 2-4 Barcelona
Champions League-tabellen per 21. januar:
- Arsenal - 21 pts
- Real Madrid - 15 poeng
- Bayern München - 15 poeng
- Tottenham Hotspur - 14 poeng
- Paris Saint-Germain - 13 pts
- Sporting CP - 13 poeng
- Manchester City - 13 poeng
- Atalanta - 13 poeng
- Inter Milan - 12 pts
- Atletico Madrid - 12 pts
- Liverpool - 12 poeng
- Borussia Dortmund - 11 pts
- Newcastle United - 10 pts
- Chelsea - 10 poeng
- Barcelona - 10 poeng
- Marseille - 9 pts
- Juventus - 9 pts
- Galatasaray - 9 poeng
- Bayer Leverkusen - 9 pts
- AS Monaco - 9 poeng
- PSV Eindhoven - 8 poeng
- Olympiakos - 8 poeng
- Napoli - 8 poeng
- København - 8 pts
- Qarabag - 7 pts
- Club Brugge - 7 poeng
- Bodø/Glimt - 6 poeng
- Benfica - 6 pts
- Pafos FC - 6 poeng
- Union Saint-Gilloise - 6 poeng
- Ajax - 6 pts
- Athletic Bilbao - 5 pts
- Eintracht Frankfurt - 4 poeng
- Slavia Praha - 3 poeng
- Villarreal - 1 poeng
- Kairat Almaty - 1 poeng
Champions League fortsetter neste uke, den 28. januar kl. 21:00 CET, 20:00 GMT, for en siste kampdag i ligafasen, der alle kampene starter samtidig. Er du spent på Champions League 2025/26?