Champions League-resultater og -tabell ved utgangen av 2025: De første lagene er eliminert og kvalifisert

UEFA Champions League er avsluttet for i år, med kampdag 6 av 8 i ligafasen, og vi har allerede de første klubbene som er bekreftet kvalifisert og eliminert. De fire beste (Arsenal, Bayern München, PSG, Manchester City og Atalanta) vet med sikkerhet at de vil ende blant de 24 beste og dermed nå sluttspillet.

De to siste, Kairat Almaty og Villarreal, kan derimot ikke nå topp 24 uansett hva som skjer i de to siste kampene i januar...

Dette er resultatene fra ukens Champions League-kamper :

Tirsdag 9. desember 2025



Kairat Almaty 0-1 Olympiakos



Bayern München 3-1 Sporting CP



Monaco 1-0 Galatasaray



Atalanta 2-1 Chelsea



Barcelona 2-1 Frankfurt



Inter 0-1 Liverpool



PSV Eindhoven 2-3 Atlético de Madrid



Union Saint-Gilloise 2-3 Marseille



Tottenham 3-0 Slavia Praha



Onsdag 10. desember 2025



Qarabağ 2-4 Ajax



Villarreal 2-3 København



Athletic Club 0-0 Paris Saint-Germain



Leverkusen 2-2 Newcastle United



Borussia Dortmund 2-2 Bodø/Glimt



Club Brugge 0-3 Arsenal



Juventus 2-0 Pafos



Real Madrid 1-2 Manchester City



Benfica 2-0 Napoli



Champions League-tabellen etter 10. desember 2025

Slik ser tabellen ut etter kampene 9. og 10. desember. Det antas at 16 poeng vil være nok til å kvalifisere seg blant de 8 beste, og dermed kvalifisere seg direkte til åttendedelsfinalene, mens lagene på plassene 9-24 må spille en ekstra runde i februar.



Arsenal: 18 (+16)

Bayern München: 15 (+11)

Paris Saint-Germain 13 (+11)

Manchester City: 13 (+6)

Atalanta 13 (+2)

Inter Milan: 12 (+8)

Real Madrid: 12 (+6)

Atlético Madrid: 12 (+3)

Liverpool: 12 (+3)

Borussia Dortmund: 11 (+6)

Tottenham Hotspur: 11 (+6) 11 (+6)

Newcastle United 10 (+7)

Chelsea: 10 (+5)

Sporting CP: 10 (+4)

FC Barcelona: 10 (+3)

Olympique de Marseille: 9 (+3)

Juventus: 9 (+2)

Galatasaray 9 (0)

AS Monaco: 9 (-1)

Bayer Leverkusen: 9 (-2)

Eindhoven 8 (+4)

Qarabağ FK: 7 (-3)

Napoli: 7 (-5)

FC København: 7 (-6)

Benfica 6 (-2)

Pafos: 6 (-5)

Union Saint-Gillois: 6 (-8)

Athletic Club: 5 (-5)

Olympiakos 5 (-7)

Eintracht Frankfurt 4(-8)

Club Brugge: 4 (-28)

Bodo/Glimt: 3 (-4)

Slavia Praha 3 (-9)

Ajax 3 (-13)

Villarreal: 1 (-9)

Kairat: 61 (-11)



Når er Champions League tilbake?

Konkurransen tar en pause og kommer tilbake i slutten av januar, med to kampdager i påfølgende uker, inkludert en siste kampdag der alle kampene sparkes i gang samtidig.

Først spilles det kamper mellom 20. og 21. januar. Deretter blir den siste kampdagen den 28. januar. Gleder du deg til Champions League?