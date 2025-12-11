Champions League-resultater og -tabell ved utgangen av 2025: De første lagene er eliminert og kvalifisert
Noen lag er allerede matematisk kvalifisert med to kamper igjen.
UEFA Champions League er avsluttet for i år, med kampdag 6 av 8 i ligafasen, og vi har allerede de første klubbene som er bekreftet kvalifisert og eliminert. De fire beste (Arsenal, Bayern München, PSG, Manchester City og Atalanta) vet med sikkerhet at de vil ende blant de 24 beste og dermed nå sluttspillet.
De to siste, Kairat Almaty og Villarreal, kan derimot ikke nå topp 24 uansett hva som skjer i de to siste kampene i januar...
Dette er resultatene fra ukens Champions League-kamper :
Tirsdag 9. desember 2025
- Kairat Almaty 0-1 Olympiakos
- Bayern München 3-1 Sporting CP
- Monaco 1-0 Galatasaray
- Atalanta 2-1 Chelsea
- Barcelona 2-1 Frankfurt
- Inter 0-1 Liverpool
- PSV Eindhoven 2-3 Atlético de Madrid
- Union Saint-Gilloise 2-3 Marseille
- Tottenham 3-0 Slavia Praha
Onsdag 10. desember 2025
- Qarabağ 2-4 Ajax
- Villarreal 2-3 København
- Athletic Club 0-0 Paris Saint-Germain
- Leverkusen 2-2 Newcastle United
- Borussia Dortmund 2-2 Bodø/Glimt
- Club Brugge 0-3 Arsenal
- Juventus 2-0 Pafos
- Real Madrid 1-2 Manchester City
- Benfica 2-0 Napoli
Champions League-tabellen etter 10. desember 2025
Slik ser tabellen ut etter kampene 9. og 10. desember. Det antas at 16 poeng vil være nok til å kvalifisere seg blant de 8 beste, og dermed kvalifisere seg direkte til åttendedelsfinalene, mens lagene på plassene 9-24 må spille en ekstra runde i februar.
- Arsenal: 18 (+16)
- Bayern München: 15 (+11)
- Paris Saint-Germain 13 (+11)
- Manchester City: 13 (+6)
- Atalanta 13 (+2)
- Inter Milan: 12 (+8)
- Real Madrid: 12 (+6)
- Atlético Madrid: 12 (+3)
- Liverpool: 12 (+3)
- Borussia Dortmund: 11 (+6)
- Tottenham Hotspur: 11 (+6) 11 (+6)
- Newcastle United 10 (+7)
- Chelsea: 10 (+5)
- Sporting CP: 10 (+4)
- FC Barcelona: 10 (+3)
- Olympique de Marseille: 9 (+3)
- Juventus: 9 (+2)
- Galatasaray 9 (0)
- AS Monaco: 9 (-1)
- Bayer Leverkusen: 9 (-2)
- Eindhoven 8 (+4)
- Qarabağ FK: 7 (-3)
- Napoli: 7 (-5)
- FC København: 7 (-6)
- Benfica 6 (-2)
- Pafos: 6 (-5)
- Union Saint-Gillois: 6 (-8)
- Athletic Club: 5 (-5)
- Olympiakos 5 (-7)
- Eintracht Frankfurt 4(-8)
- Club Brugge: 4 (-28)
- Bodo/Glimt: 3 (-4)
- Slavia Praha 3 (-9)
- Ajax 3 (-13)
- Villarreal: 1 (-9)
- Kairat: 61 (-11)
Når er Champions League tilbake?
Konkurransen tar en pause og kommer tilbake i slutten av januar, med to kampdager i påfølgende uker, inkludert en siste kampdag der alle kampene sparkes i gang samtidig.
Først spilles det kamper mellom 20. og 21. januar. Deretter blir den siste kampdagen den 28. januar. Gleder du deg til Champions League?