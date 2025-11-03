Champions League runde 4, alle ukens kamper og høydepunkter, inkludert Liverpool-Real Madrid, PSG-Bayern
Her er en liste over Champions League-kampene 4. og 5. november og hvordan du kan se dem.
Champions League fortsetter denne uken, og når halvveis i ligafasen. På onsdag vil vi allerede ha et solid bilde av nivået på alle de 36 lagene på tabellen i ligafasen, og på grunn av kampene er det sikkert at i det minste noen av de beste lagene i ligaen vil miste noen poeng.
Blant høydepunktene denne uken er Liverpool mot Real Madrid, en reprise fra fjorårets Champions League samt finalene i 2018 og 2022, PSG mot Bayern, de to lagene som for øyeblikket ligger øverst på tabellen, eller Manchester City mot Borussia Dortmund, to lag som også ligger likt i poeng. Her er alle Champions League-kampene denne uken.
Kampdag 4 i Champions League
Tirsdag 4. november
- Slavia Praha mot Arsenal: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Napoli mot Frankfurt: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Atlético de Madrid mot Union Saint-Gilloise: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Bodø/Glimt mot Monaco: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Juventus mot Sporting CP: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Liverpool mot Real Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Olympiacos mot PSV Eindhoven: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Paris Saint-Germain mot Bayern München: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Tottenham mot København: 21:00 CET, 20:00 GMT
Onsdag 5. november
- Pafos mot Villarreal: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Qarabağ vs Chelsea: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Ajax mot Galatasaray: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Club Brugge vs Barcelona: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Inter mot Kairat Almaty: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Manchester City mot Borussia Dortmund: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Newcastle United mot Athletic Club: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Marseille mot Atalanta: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Benfica mot Leverkusen: 21:00 CET, 20:00 GMT
Hva er det neste i Champions League?
Kampdag 5 finner sted mellom 25. og 26. november. Noen av høydepunktene inkluderer Chelsea mot Barcelona, Manchester City mot Bayer Leverkusen eller Borussia Dortmund mot Villarreal på tirsdag, og Liverpool mot PSV, Atlético Madrid mot Inter, Arsenal mot Bayern og PSG mot Tottenham på onsdag,
Slik ser du Champions League direkte
UEFA Champions League er for det meste tilgjengelig på betalte kanaler, avhengig av land. Her er en liste over kringkastere av UEFA Champions League for menn i Europa :
- Tsjekkia: TV Nova
- Danmark: TV Nova Viaplay
- Finland: MTV Oy MTV Oy
- Frankrike Canal+
- Tyskland DAZN, Amazon Prime
- Hellas: Cosmote TV Cosmote TV, AlterEgo
- Ungarn: RTL RTL, Sport 1
- Island: Syn Syn, Viaplay
- Italia: Sky Sky, Amazon Prime
- Nederland Ziggo Sport
- Norge: TV2 Norge TV2 Norge
- Polen Canal+
- Portugal Sport TV, DAZN
- Republikken Irland RTE, Premier Sports
- Spania: Movistar Plus Movistar Plus
- Sverige: Viaplay Viaplay
- Sveits: blue, SRG
- Tyrkia TRT
- Ukraina Megogo
- Storbritannia TNT Sports
Du kan sjekke hele listen over UEFA Champions League-kringkastere over hele verden på UEFAs nettsted.