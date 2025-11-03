Champions League runde 4, alle ukens kamper og høydepunkter, inkludert Liverpool-Real Madrid, PSG-Bayern

HQ

Champions League fortsetter denne uken, og når halvveis i ligafasen. På onsdag vil vi allerede ha et solid bilde av nivået på alle de 36 lagene på tabellen i ligafasen, og på grunn av kampene er det sikkert at i det minste noen av de beste lagene i ligaen vil miste noen poeng.

Blant høydepunktene denne uken er Liverpool mot Real Madrid, en reprise fra fjorårets Champions League samt finalene i 2018 og 2022, PSG mot Bayern, de to lagene som for øyeblikket ligger øverst på tabellen, eller Manchester City mot Borussia Dortmund, to lag som også ligger likt i poeng. Her er alle Champions League-kampene denne uken.

Kampdag 4 i Champions League

Tirsdag 4. november



Slavia Praha mot Arsenal: 18:45 CET, 17:45 GMT



Napoli mot Frankfurt: 18:45 CET, 17:45 GMT



Atlético de Madrid mot Union Saint-Gilloise: 21:00 CET, 20:00 GMT



Bodø/Glimt mot Monaco: 21:00 CET, 20:00 GMT



Juventus mot Sporting CP: 21:00 CET, 20:00 GMT



Liverpool mot Real Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT



Olympiacos mot PSV Eindhoven: 21:00 CET, 20:00 GMT



Paris Saint-Germain mot Bayern München: 21:00 CET, 20:00 GMT



Tottenham mot København: 21:00 CET, 20:00 GMT



Onsdag 5. november



Pafos mot Villarreal: 18:45 CET, 17:45 GMT



Qarabağ vs Chelsea: 18:45 CET, 17:45 GMT



Ajax mot Galatasaray: 21:00 CET, 20:00 GMT



Club Brugge vs Barcelona: 21:00 CET, 20:00 GMT



Inter mot Kairat Almaty: 21:00 CET, 20:00 GMT



Manchester City mot Borussia Dortmund: 21:00 CET, 20:00 GMT



Newcastle United mot Athletic Club: 21:00 CET, 20:00 GMT



Marseille mot Atalanta: 21:00 CET, 20:00 GMT



Benfica mot Leverkusen: 21:00 CET, 20:00 GMT



Hva er det neste i Champions League?

Kampdag 5 finner sted mellom 25. og 26. november. Noen av høydepunktene inkluderer Chelsea mot Barcelona, Manchester City mot Bayer Leverkusen eller Borussia Dortmund mot Villarreal på tirsdag, og Liverpool mot PSV, Atlético Madrid mot Inter, Arsenal mot Bayern og PSG mot Tottenham på onsdag,

Hvem tror du vinner Champions League 2025/26?

Slik ser du Champions League direkte

UEFA Champions League er for det meste tilgjengelig på betalte kanaler, avhengig av land. Her er en liste over kringkastere av UEFA Champions League for menn i Europa :



Tsjekkia: TV Nova



Danmark: TV Nova Viaplay



Finland: MTV Oy MTV Oy



Frankrike Canal+



Tyskland DAZN, Amazon Prime



Hellas: Cosmote TV Cosmote TV, AlterEgo



Ungarn: RTL RTL, Sport 1



Island: Syn Syn, Viaplay



Italia: Sky Sky, Amazon Prime



Nederland Ziggo Sport



Norge: TV2 Norge TV2 Norge



Polen Canal+



Portugal Sport TV, DAZN



Republikken Irland RTE, Premier Sports



Spania: Movistar Plus Movistar Plus



Sverige: Viaplay Viaplay



Sveits: blue, SRG



Tyrkia TRT



Ukraina Megogo



Storbritannia TNT Sports



Du kan sjekke hele listen over UEFA Champions League-kringkastere over hele verden på UEFAs nettsted.