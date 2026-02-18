Sluttspill i Champions League for kvinner: Dueller denne uken for Real Madrid, Arsenal, Juventus...

HQ

UEFA Women's Champions League fullfører knockout-sluttspillet denne uken, med kamper onsdag og torsdag, for å avgjøre hvilke fire lag som blir med de fire andre kvartfinalistene videre i turneringen.

Barcelona, Lyon, Chelsea og Bayern München venter, og de får trolig selskap av Arsenal, som slo Leuven 4-0 på bortebane i forrige uke, og Manchester United, som slo Atlético de Madrid 3-0 i forrige uke, også det på bortebane.

Mer åpne er kampene mellom Wolfsburg og Juventus, som endte 2-2 forrige uke, og duellen mellom Real Madrid og Paris FC, selv om Madrid tok en 3-2-seier, også det på bortebane, forrige uke.

Her er alle tidspunktene for kampene denne uken :

Onsdag 18. februar



Real Madrid mot Paris FC (18:45 CET, 17:45 GMT)



Arsenal mot OH Leuven (21:00 CET, 20:00 GMT)



Torsdag 19. februar



Juventus mot Wolfsburg (18:45 CET, 17:45 GMT)



Man United mot Atleti (21:00 CET, 20:00 GMT)



Kvartfinalene i Champions League for kvinner spilles 24. mars og 1. april, med en ny Clásico med to kamper mellom Madrid og Barcelona. Semifinalene spilles 25. april og 2. mai, og finalen spilles 23. mai.