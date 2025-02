Champions League-sluttspillet er fortsatt åpent neste tirsdag: Bayern vinner, italienske klubber lider

HQ

De italienske klubbene hadde ikke mye hell med seg i den første omgangen av Champions League knockout-sluttspillet. Både Atalanta og Milan tapte mot på papiret svakere klubber: Belgiske Brugge scoret et sent straffespark, 2-1, og nederlandske Feyenoord forsvarte sitt tidlige mål av Igor Paixao i det 3. minutt mot Milan, som endte 1-0.

I den andre delen av play-off, neste tirsdag, vil Milan og Atalanta ha fordelen av å spille hjemme, og prøve å slå tilbake i håp om å bli med Inter Milan, som allerede er i åttendedelsfinalen, for å løfte opp italiensk tilstedeværelse i konkurransen.

I motsetning til PSG og Borussia Dortmund på tirsdag, var alle seirene på onsdag bare med ett mål, noe som betyr at alt fortsatt er åpent. Portugisiske Benfica vant 0-1 over Monaco, med det sjette målet på fem kamper av Vangelis Pavlidis.

Samtidig vant Bayern München også over skotske Celtic, men ikke med stor margin: 1-2, med mål av Michael Olie og Harry Kane for tyskerne, og Daizen Maeda i andre omgang, noe som gir Celtic-fansen håp om et comeback på tirsdag...



Club Brugge 2-1 Atalanta



Celtic 1-2 Bayern



Monaco 0-1 Benfica



Feyenoord 1-0 Milan