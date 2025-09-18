Champions League-tabellen etter 1. kampdag og kampoppsett for 2. kampdag
Den nåværende lederen av Champions League-tabellen kan overraske deg...
Første kampdag i Champions League er ferdigspilt. Mellom tirsdag og torsdag begynte ligafasen, den første av syv kamper mellom september 2025 og januar 2026. Som du kanskje husker fra i fjor, er det bare de 8 første klubbene (av 36) som kvalifiserer seg til åttendedelsfinalene, mens lagene mellom 9 og 24 må spille et ekstra sluttspill. Og med de nye reglene er tabellposisjonen enda viktigere enn før.
Av 36 lag vant 14 lag sine debutkamper og tok 3 poeng. Ved uavgjort til slutt avgjøres plasseringen etter målforskjell, deretter scorede mål, scorede mål på bortebane, antall seire, antall borteseire.
Champions League-tabell (per 18. september 2025)
- Eintracht Frankfurt: 3 poeng (GD: 4)
- PSG: 3 poeng (GD: 4)
- Club Brugge: 3 poeng (GD: 3)
- Sporting 3 poeng (GD: 3)
- Union Saint-Gillois: 3 poeng (GD: 2)
- Bayern: 3 poeng (GD: 2)
- Arsenal: 3 poeng (GD: 2)
- Inter: 3 poeng (GD: 2) 3 poeng (GD: 2)
- Manchester City: 3 poeng (GD: 2)
- Qarabag FK: 3 poeng (GD: 1)
- Liverpool: 3 poeng (GD: 1) 3 poeng (GD: 1)
- Barcelona: 3 poeng (GD: 1)
- Real Madrid: 3 poeng (GD: 1)
- Tottenham: 3 poeng (GD: 1)
- Dortmund: 1 poeng (GD: 0)
- Juventus: 1 poeng (GD: 0)
- Leverkusen: 1 poeng (GD: 0)
- Bodo/Glimt: 1 poeng (GD: 0)
- København: 1 poeng (GD: 0)
- Slavia Praha: 1 poeng (GD: 0)
- Olympiakos 1 poeng (GD: 0)
- Pafos: 1 poeng (GD: 0)
- Atlético Madrid: 0 poeng (GD: -1)
- Benfica 0 poeng (GD: -1)
- Marseille: 0 poeng (GD: -1) 0 poeng (GD: -1)
- Newcastle: 0 poeng 0 poeng (GD: -1)
- Villarreal: 0 poeng (GD: -1)
- Chelsea: 0 poeng (GD: -2)
- PSV: 0 poeng (GD: -2)
- Ajax: 0 poeng (GD: -2)
- Athletic Club: 0 poeng (GD: -2)
- Napoli: 0 poeng (GD: -2)
- Kairat: 0 poeng (GD: -3)
- Monaco: 0 poeng (GD: -3)
- Galatasaray: 0 poeng 0 poeng (GD: -4)
- Atalanta: 0 poeng 0 poeng (GD: -4)
Når spilles kampdag 2?
Kampdag 2 finner sted mellom 30. september og 1. oktober. Fra nå av er det tilbake til det vanlige kampskjemaet med kamper på tirsdager og onsdager, mens torsdager er viet Conference League og Europa League.
Tirsdag 30. september:
- Kairat mot Real Madrid: 18:45 CET, 17:45 BST
- Atalanta mot Club Brugge: 18:45 CET, 17:45 BST
- Marseille mot Ajax: 21:00 CET, 20:00 BST
- Inter mot Slavia Praha: 21:00 CET, 20:00 BST
- Chelsea mot Benfica: 21:00 CET, 20:00 BST
- Galatasaray mot Liverpool: 21:00 CET, 20:00 BST
- Pafos mot Bayern: 21:00 CET, 20:00 BST
- Bodo/Glimt mot Tottenham: 21:00 CET, 20:00 BST
- Atleti mot Frankfurt: 21:00 CET, 20:00 BST
1. oktober, onsdag
- Qarabag mot København: 18:45 CET, 17:45 BST
- Union Saint-Gilloise mot Newcastle: 18:45 CET, 17:45 BST
- Monaco mot Man City: 21:00 CET, 20:00 BST
- Dortmund mot Athletic Club: 21:00 CET, 20:00 BST
- Napoli mot Sporting: 21:00 CET, 20:00 BST
- Villarreal mot Juventus: 21:00 CET, 20:00 BST
- Arsenal mot Olympiakos: 21:00 CET, 20:00 BST
- Barcelona mot PSG: 21:00 CET, 20:00 BST
- Leverkusen mot PSV: 21:00 CET, 20:00 BST