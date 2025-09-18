Champions League-tabellen etter 1. kampdag og kampoppsett for 2. kampdag

HQ

Første kampdag i Champions League er ferdigspilt. Mellom tirsdag og torsdag begynte ligafasen, den første av syv kamper mellom september 2025 og januar 2026. Som du kanskje husker fra i fjor, er det bare de 8 første klubbene (av 36) som kvalifiserer seg til åttendedelsfinalene, mens lagene mellom 9 og 24 må spille et ekstra sluttspill. Og med de nye reglene er tabellposisjonen enda viktigere enn før.

Av 36 lag vant 14 lag sine debutkamper og tok 3 poeng. Ved uavgjort til slutt avgjøres plasseringen etter målforskjell, deretter scorede mål, scorede mål på bortebane, antall seire, antall borteseire.

Champions League-tabell (per 18. september 2025)



Eintracht Frankfurt: 3 poeng (GD: 4)

PSG: 3 poeng (GD: 4)

Club Brugge: 3 poeng (GD: 3)

Sporting 3 poeng (GD: 3)

Union Saint-Gillois: 3 poeng (GD: 2)

Bayern: 3 poeng (GD: 2)

Arsenal: 3 poeng (GD: 2)

Inter: 3 poeng (GD: 2) 3 poeng (GD: 2)

Manchester City: 3 poeng (GD: 2)

Qarabag FK: 3 poeng (GD: 1)

Liverpool: 3 poeng (GD: 1) 3 poeng (GD: 1)

Barcelona: 3 poeng (GD: 1)

Real Madrid: 3 poeng (GD: 1)

Tottenham: 3 poeng (GD: 1)

Dortmund: 1 poeng (GD: 0)

Juventus: 1 poeng (GD: 0)

Leverkusen: 1 poeng (GD: 0)

Bodo/Glimt: 1 poeng (GD: 0)

København: 1 poeng (GD: 0)

Slavia Praha: 1 poeng (GD: 0)

Olympiakos 1 poeng (GD: 0)

Pafos: 1 poeng (GD: 0)

Atlético Madrid: 0 poeng (GD: -1)

Benfica 0 poeng (GD: -1)

Marseille: 0 poeng (GD: -1) 0 poeng (GD: -1)

Newcastle: 0 poeng 0 poeng (GD: -1)

Villarreal: 0 poeng (GD: -1)

Chelsea: 0 poeng (GD: -2)

PSV: 0 poeng (GD: -2)

Ajax: 0 poeng (GD: -2)

Athletic Club: 0 poeng (GD: -2)

Napoli: 0 poeng (GD: -2)

Kairat: 0 poeng (GD: -3)

Monaco: 0 poeng (GD: -3)

Galatasaray: 0 poeng 0 poeng (GD: -4)

Atalanta: 0 poeng 0 poeng (GD: -4)



Når spilles kampdag 2?

Kampdag 2 finner sted mellom 30. september og 1. oktober. Fra nå av er det tilbake til det vanlige kampskjemaet med kamper på tirsdager og onsdager, mens torsdager er viet Conference League og Europa League.

Tirsdag 30. september:



Kairat mot Real Madrid: 18:45 CET, 17:45 BST



Atalanta mot Club Brugge: 18:45 CET, 17:45 BST



Marseille mot Ajax: 21:00 CET, 20:00 BST



Inter mot Slavia Praha: 21:00 CET, 20:00 BST



Chelsea mot Benfica: 21:00 CET, 20:00 BST



Galatasaray mot Liverpool: 21:00 CET, 20:00 BST



Pafos mot Bayern: 21:00 CET, 20:00 BST



Bodo/Glimt mot Tottenham: 21:00 CET, 20:00 BST



Atleti mot Frankfurt: 21:00 CET, 20:00 BST



1. oktober, onsdag



Qarabag mot København: 18:45 CET, 17:45 BST



Union Saint-Gilloise mot Newcastle: 18:45 CET, 17:45 BST



Monaco mot Man City: 21:00 CET, 20:00 BST



Dortmund mot Athletic Club: 21:00 CET, 20:00 BST



Napoli mot Sporting: 21:00 CET, 20:00 BST



Villarreal mot Juventus: 21:00 CET, 20:00 BST



Arsenal mot Olympiakos: 21:00 CET, 20:00 BST



Barcelona mot PSG: 21:00 CET, 20:00 BST



Leverkusen mot PSV: 21:00 CET, 20:00 BST

