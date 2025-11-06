Sport
Champions League-tabellen etter 4. runde: Bare tre lag vant alt
Dette er Champions League - ligafasen midt i ligafasen.
HQ
Champions League har passert halvveis i ligafasen, etter den første av to kampdager i november. Vi kan allerede se at noen lag har konsolidert seg i toppen av tabellen, mens andre har gjort kvalifiseringen svært komplisert: Bare fire lag er ubeseiret (tre av dem har vunnet alt), og det er åtte lag som ikke har vunnet noen kamp, inkludert to som står med null poeng.
Slik ser Champions League-tabellen ut etter 6. november :
- Bayern: 12 poeng
- Arsenal: 12 poeng
- Inter: 12 poeng 12 poeng
- Manchester City: 10 poeng
- PSG: 9 poeng
- Newcastle: 9 poeng 9 poeng
- Real Madrid: 9 poeng
- Liverpool: 9 poeng
- Galatasaray 9 poeng
- Tottenham: 8 poeng
- Barcelona: 7 poeng
- Chelsea: 7 poeng
- Sporting: 7 poeng 7 poeng
- Dortmund: 7 poeng
- Qarabag FK: 7 poeng
- Atalanta: 7 poeng
- Atlético Madrid: 6 poeng
- PSV: 5 poeng
- Monaco: 5 poeng
- Pafos: 5 poeng
- Leverkusen: 5 poeng
- Club Brugge: 4 poeng
- Eintracht Frankfurt: 4 poeng 4 poeng
- Napoli: 4 poeng
- Marseille: 4 poeng 3 poeng
- Juventus: 3 poeng
- Athletic Club: 3 poeng
- Union Saint-Gillois: 3 poeng
- Bodo/Glimt: 2 poeng
- Slavia Praha: 2 poeng
- Olympiacos: 2 poeng
- Villarreal: 1 poeng
- København: 1 poeng
- Kairat: 1 poeng
- Benfica 0 poeng
- Ajax: 0 poeng
Den femte Champions League-runden spilles 25.-26. november, og minst Bayern eller Arsenal vil avgi poeng når de møter hverandre i London. Andre store kamper inkluderer Chelsea mot Barcelona, Manchester City mot Leverkusen, Atlético mot Inter eller PSG mot Tottenham.