Sport

Champions League-tabellen etter 4. runde: Bare tre lag vant alt

Dette er Champions League - ligafasen midt i ligafasen.

HQ

Champions League har passert halvveis i ligafasen, etter den første av to kampdager i november. Vi kan allerede se at noen lag har konsolidert seg i toppen av tabellen, mens andre har gjort kvalifiseringen svært komplisert: Bare fire lag er ubeseiret (tre av dem har vunnet alt), og det er åtte lag som ikke har vunnet noen kamp, inkludert to som står med null poeng.

Slik ser Champions League-tabellen ut etter 6. november :


  1. Bayern: 12 poeng

  2. Arsenal: 12 poeng

  3. Inter: 12 poeng 12 poeng

  4. Manchester City: 10 poeng

  5. PSG: 9 poeng

  6. Newcastle: 9 poeng 9 poeng

  7. Real Madrid: 9 poeng

  8. Liverpool: 9 poeng

  9. Galatasaray 9 poeng

  10. Tottenham: 8 poeng

  11. Barcelona: 7 poeng

  12. Chelsea: 7 poeng

  13. Sporting: 7 poeng 7 poeng

  14. Dortmund: 7 poeng

  15. Qarabag FK: 7 poeng

  16. Atalanta: 7 poeng

  17. Atlético Madrid: 6 poeng

  18. PSV: 5 poeng

  19. Monaco: 5 poeng

  20. Pafos: 5 poeng

  21. Leverkusen: 5 poeng

  22. Club Brugge: 4 poeng

  23. Eintracht Frankfurt: 4 poeng 4 poeng

  24. Napoli: 4 poeng

  25. Marseille: 4 poeng 3 poeng

  26. Juventus: 3 poeng

  27. Athletic Club: 3 poeng

  28. Union Saint-Gillois: 3 poeng

  29. Bodo/Glimt: 2 poeng

  30. Slavia Praha: 2 poeng

  31. Olympiacos: 2 poeng

  32. Villarreal: 1 poeng

  33. København: 1 poeng

  34. Kairat: 1 poeng

  35. Benfica 0 poeng

  36. Ajax: 0 poeng

Den femte Champions League-runden spilles 25.-26. november, og minst Bayern eller Arsenal vil avgi poeng når de møter hverandre i London. Andre store kamper inkluderer Chelsea mot Barcelona, Manchester City mot Leverkusen, Atlético mot Inter eller PSG mot Tottenham.

