Champions League-tabellen etter 4. runde: Bare tre lag vant alt

Champions League har passert halvveis i ligafasen, etter den første av to kampdager i november. Vi kan allerede se at noen lag har konsolidert seg i toppen av tabellen, mens andre har gjort kvalifiseringen svært komplisert: Bare fire lag er ubeseiret (tre av dem har vunnet alt), og det er åtte lag som ikke har vunnet noen kamp, inkludert to som står med null poeng.

Slik ser Champions League-tabellen ut etter 6. november :



Bayern: 12 poeng

Arsenal: 12 poeng

Inter: 12 poeng 12 poeng

Manchester City: 10 poeng

PSG: 9 poeng

Newcastle: 9 poeng 9 poeng

Real Madrid: 9 poeng

Liverpool: 9 poeng

Galatasaray 9 poeng

Tottenham: 8 poeng

Barcelona: 7 poeng

Chelsea: 7 poeng

Sporting: 7 poeng 7 poeng

Dortmund: 7 poeng

Qarabag FK: 7 poeng

Atalanta: 7 poeng

Atlético Madrid: 6 poeng

PSV: 5 poeng

Monaco: 5 poeng

Pafos: 5 poeng

Leverkusen: 5 poeng

Club Brugge: 4 poeng

Eintracht Frankfurt: 4 poeng 4 poeng

Napoli: 4 poeng

Marseille: 4 poeng 3 poeng

Juventus: 3 poeng

Athletic Club: 3 poeng

Union Saint-Gillois: 3 poeng

Bodo/Glimt: 2 poeng

Slavia Praha: 2 poeng

Olympiacos: 2 poeng

Villarreal: 1 poeng

København: 1 poeng

Kairat: 1 poeng

Benfica 0 poeng

Ajax: 0 poeng



Den femte Champions League-runden spilles 25.-26. november, og minst Bayern eller Arsenal vil avgi poeng når de møter hverandre i London. Andre store kamper inkluderer Chelsea mot Barcelona, Manchester City mot Leverkusen, Atlético mot Inter eller PSG mot Tottenham.