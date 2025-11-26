Champions League-tabellen etter 5. kampdag: Lagene som ville kvalifisert seg til åttedelsfinalene i dag

HQ

Champions League er ferdigspilt etter 5. kampdag, og det gjenstår kun tre kamper, inkludert to etter hverandre i januar. Det er allerede flere lag som, med mindre de store overraskelsene uteblir, vet at de vil kvalifisere seg til neste runde, enten direkte til åttedelsfinalene eller i utslagsspillet.

Det er imidlertid bare ett lag som har alle 15 poengene, etter å ha vunnet de fem kampene: Arsenal (som også bare har fått ett mål). Fire andre lag har 12 poeng, noe som betyr at de kan være bare én seier (og én uavgjort) unna å sikre seg en plass blant de åtte beste på tabellen, ettersom 16 poeng ifølge statistikken forventes å være nok til å kvalifisere seg.

Med ni poeng igjen kan mye skje: Dette er Champions League-tabellen per 26. november, med antall poeng (og målforskjell i parentes). Husk at lag mellom 9 og 24 kvalifiserer seg til utslagsrundene, mens lag 25 og under er eliminert...