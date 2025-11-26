Champions League-tabellen etter 5. kampdag: Lagene som ville kvalifisert seg til åttedelsfinalene i dag
Det forventes at 16 poeng er nok til å kvalifisere seg til åttendedelsfinalene.
Champions League er ferdigspilt etter 5. kampdag, og det gjenstår kun tre kamper, inkludert to etter hverandre i januar. Det er allerede flere lag som, med mindre de store overraskelsene uteblir, vet at de vil kvalifisere seg til neste runde, enten direkte til åttedelsfinalene eller i utslagsspillet.
Det er imidlertid bare ett lag som har alle 15 poengene, etter å ha vunnet de fem kampene: Arsenal (som også bare har fått ett mål). Fire andre lag har 12 poeng, noe som betyr at de kan være bare én seier (og én uavgjort) unna å sikre seg en plass blant de åtte beste på tabellen, ettersom 16 poeng ifølge statistikken forventes å være nok til å kvalifisere seg.
Med ni poeng igjen kan mye skje: Dette er Champions League-tabellen per 26. november, med antall poeng (og målforskjell i parentes). Husk at lag mellom 9 og 24 kvalifiserer seg til utslagsrundene, mens lag 25 og under er eliminert...
- Arsenal: 15 poeng (13 GD)
- PSG: 12 poeng (11 GD)
- Bayern: 12 poeng (9 GD)
- Inter Milan: 12 poeng (9 GD)
- Real Madrid: 12 poeng (7 GD)
- Borussia Dortmund: 10 poeng (6 GD)
- Chelsea: 10 poeng (6 GD)
- Sporting: 10 poeng (6 GD) 10 poeng (6 GD)
- Manchester City: 10 poeng (5 GD)
- Atalanta 10 poeng (1 GD)
- Newcastle: 9 poeng 9 poeng (7 GD)
- Atlético Madrid: 9 poeng (2 GD)
- Liverpool: 9 poeng (2 GD)
- Galatasaray 9 poeng (1 GD)
- PSV: 8 poeng (5 GD)
- Tottenham: 8 poeng (3 GD)
- Leverkusen: 8 poeng (-2 GD)
- Barcelona: 7 poeng (2 GD)
- Qarabag FK: 7 poeng (-1 GD)
- Napoli: 7 poeng (-3 GD)
- Marseille: 6 poeng (2 GD)
- Juventus: 6 poeng (0 GD)
- Monaco: 6 poeng (-2 GD)
- Pafos: 6 poeng (-3 GD)
- Union Saint-Gilloise: 6 poeng (-7 GD)
- Club Brugge: 4 poeng (-5 GD)
- Athletic Club: 4 poeng (-5 GD)
- Eintracht Frankfurt: 4 poeng (-5 GD) 4 poeng (-7 GD)
- København: 4 poeng (-7 GD)
- Benfica: 4 poeng (-7 GD) 3 poeng (-4 GD)
- Slavia Praha 3 poeng (-6 GD)
- Bodo/Glimt: 2 poeng (-4 GD)
- Olympiakos: 2 poeng (-8 GD)
- Villarreal: 1 poeng (-8 GD)
- Kairat: 1 poeng (-10 GD)
- Ajax: 0 poeng (-15 GD)