Sport

Champions League-tabellen for kvinner etter 2. kampdag og datoer for de neste kampene

Barcelona, Real Madrid, Wolfsburg, Lyon og Manchester United leder Champions League-tabellen så langt.

Den første tredjedelen av ligafasen i Champions League for kvinner er ferdigspilt, og de første poengene er delt ut,

Etter resultatene onsdag legger Arsenal, Real Madrid, Manchester United og Bayern München til tre nye poeng :


  • Atlético de Madrid 0 - 1 Manchester United

  • Benfica 0 - 2 Arsenal

  • Bayern 2 - 1 Juventus

  • PSG 1 - 2 Real Madrid

Champions League-tabellen for kvinner etter 2. runde


  1. Barcelona: 6 poeng

  2. Real Madrid: 6 poeng

  3. Wolfsburg: 6 poeng

  4. Lyon: 6 poeng

  5. Manchester United: 6 poeng 6 poeng

  6. Chelsea: 4 poeng

  7. Oud-Heverlee Leuven: 4 poeng

  8. Atlético de Madrid: 3 poeng

  9. Arsenal: 3 poeng

  10. Juventus: 3 poeng

  11. Bayern: 1 poeng

  12. Twente: 1 poeng 1 poeng

  13. Paris FC: 1 poeng

  14. Valerenga: 0 poeng

  15. Benfica: 0 poeng 0 poeng

  16. PSG: 0 poeng

  17. Roma: 0 poeng

  18. St Polten: 0 poeng

Husk at de fire beste lagene på tabellen kvalifiserer seg til kvartfinalene (det er ingen åttendedelsfinaler), og lagene mellom 5-12 spiller utslagsspill.

Kommende kamper i Champions League for kvinner

De neste kampdagene er i november (11.-12. og 19.-20.) og desember (9.-10. og 17.). Sluttspillet finner sted i februar og kvartfinalene i april 2026.

Finalen i Women's Champions League vil finne sted i Oslo i år, rundt 22.-24. mai, på Ullevaal Stadion. Hvem tror du vinner Women's Champions League i år?

