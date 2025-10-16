Champions League-tabellen for kvinner etter 2. kampdag og datoer for de neste kampene

HQ

Den første tredjedelen av ligafasen i Champions League for kvinner er ferdigspilt, og de første poengene er delt ut,

Etter resultatene onsdag legger Arsenal, Real Madrid, Manchester United og Bayern München til tre nye poeng :



Atlético de Madrid 0 - 1 Manchester United



Benfica 0 - 2 Arsenal



Bayern 2 - 1 Juventus



PSG 1 - 2 Real Madrid



Champions League-tabellen for kvinner etter 2. runde



Barcelona: 6 poeng

Real Madrid: 6 poeng

Wolfsburg: 6 poeng

Lyon: 6 poeng

Manchester United: 6 poeng 6 poeng

Chelsea: 4 poeng

Oud-Heverlee Leuven: 4 poeng

Atlético de Madrid: 3 poeng

Arsenal: 3 poeng

Juventus: 3 poeng

Bayern: 1 poeng

Twente: 1 poeng 1 poeng

Paris FC: 1 poeng

Valerenga: 0 poeng

Benfica: 0 poeng 0 poeng

PSG: 0 poeng

Roma: 0 poeng

St Polten: 0 poeng



Husk at de fire beste lagene på tabellen kvalifiserer seg til kvartfinalene (det er ingen åttendedelsfinaler), og lagene mellom 5-12 spiller utslagsspill.

Kommende kamper i Champions League for kvinner

De neste kampdagene er i november (11.-12. og 19.-20.) og desember (9.-10. og 17.). Sluttspillet finner sted i februar og kvartfinalene i april 2026.

Finalen i Women's Champions League vil finne sted i Oslo i år, rundt 22.-24. mai, på Ullevaal Stadion. Hvem tror du vinner Women's Champions League i år?