Champions League-tabellen for kvinner etter 2. kampdag og datoer for de neste kampene
Barcelona, Real Madrid, Wolfsburg, Lyon og Manchester United leder Champions League-tabellen så langt.
Den første tredjedelen av ligafasen i Champions League for kvinner er ferdigspilt, og de første poengene er delt ut,
Etter resultatene onsdag legger Arsenal, Real Madrid, Manchester United og Bayern München til tre nye poeng :
- Atlético de Madrid 0 - 1 Manchester United
- Benfica 0 - 2 Arsenal
- Bayern 2 - 1 Juventus
- PSG 1 - 2 Real Madrid
Champions League-tabellen for kvinner etter 2. runde
- Barcelona: 6 poeng
- Real Madrid: 6 poeng
- Wolfsburg: 6 poeng
- Lyon: 6 poeng
- Manchester United: 6 poeng 6 poeng
- Chelsea: 4 poeng
- Oud-Heverlee Leuven: 4 poeng
- Atlético de Madrid: 3 poeng
- Arsenal: 3 poeng
- Juventus: 3 poeng
- Bayern: 1 poeng
- Twente: 1 poeng 1 poeng
- Paris FC: 1 poeng
- Valerenga: 0 poeng
- Benfica: 0 poeng 0 poeng
- PSG: 0 poeng
- Roma: 0 poeng
- St Polten: 0 poeng
Husk at de fire beste lagene på tabellen kvalifiserer seg til kvartfinalene (det er ingen åttendedelsfinaler), og lagene mellom 5-12 spiller utslagsspill.
Kommende kamper i Champions League for kvinner
De neste kampdagene er i november (11.-12. og 19.-20.) og desember (9.-10. og 17.). Sluttspillet finner sted i februar og kvartfinalene i april 2026.
Finalen i Women's Champions League vil finne sted i Oslo i år, rundt 22.-24. mai, på Ullevaal Stadion. Hvem tror du vinner Women's Champions League i år?