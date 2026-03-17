Forhåndsvisning av Champions League: Det kan du forvente deg av tirsdagens og onsdagens kamper

Det er Champions League-uke igjen, og vi er bare timer unna å se om lag som Bodø/Glimt, Real Madrid eller Paris Saint-Germain kvalifiserer seg til kvartfinalene, over Sporting, Manchester City og Chelsea.

De fire kampene på tirsdag har tre klare favoritter, ettersom Bodø, Real Madrid og PSG har tre måls forsprang på sine rivaler, som vil forsøke å komme tilbake med det eneste positive ved å spille på hjemmebane i returoppgjøret. Arsenal er også favoritt til å vinne i dag mot Bayer Leverkusen, men stillingen er 1-1 fra forrige uke:

Tirsdag 17. mars:



Sporting mot Bodo/Glimt (0-3): 18:45 CET, 17:45 GMT



Chelsea mot PSG (2-5): 21:00 CET, 20:00 GMT



Manchester City mot Real Madrid (0-3): 21:00 CET, 20:00 GMT



Arsenal mot Leverkusen (1-1): 21:00 CET, 20:00 GMT



På onsdag bør vi få se flere jevnbyrdige kamper. Bayern München har 99 % sjanse til å kvalifisere seg etter å ha slått Atalanta 6-1 i forrige uke, og få tror Tottenham kan komme tilbake fra tre mål bak mot Atlético de Madrid. Men Newcastle var nær ved å slå Barcelona i forrige uke (det endte 1-1 på straffespark i siste sekund), og Liverpool må ligge under med ett mål om de skal slå Galatasaray...

Onsdag 18. mars



Barcelona mot Newcastle (1-1): 18:45 CET, 17:45 GMT



Tottenham mot Atleti (2-5): 21:00 CET, 20:00 GMT



Liverpool mot Galatasaray (0-1): 21:00 CET, 20:00 GMT



Bayern mot Atalanta (6-1): 21:00 CET, 20:00 GMT



Tror du det blir noen overraskelser denne uken i Champions League? Fortell oss hva du tror!