Channing Tatum spiller hovedrollen som McDonald's-raner i Roofman

Channing Tatum har allerede skapt seg et navn, men snart skal han ta på seg en ny rolle som er langt mindre heroisk enn hans tid som mutanten Gambit. I oktober skal Tatum spille hovedrollen i filmen Roofman, som handler om Jeffrey Manchester, en kriminell som er kjent for å bryte seg inn på McDonald's-restauranter ved å skjære hull i taket. Etter å ha blitt tatt og sonet et fengselsopphold, rømmer han og prøver å unngå nysgjerrige blikk ved å gjemme seg i en Toys 'R' Us-butikk, samtidig som han faller for en lokal kvinne spilt av Kirsten Dunst.

Jepp, dette høres ut som en sprø og fullstendig latterlig historie, men Roofman er faktisk basert på en virkelig hendelse og en historie som rystet USA. Denne filmatiseringen kommer fra Paramount Pictures og blir regissert av Derek Cianfrance, med et manus skrevet av ham og Kirt Gunn. Roofman har også Peter Dinklage på rollelisten.

Du kan se en trailer for Roofman nedenfor, sammen med et sammendrag, før filmen har kinopremiere 10. oktober.

"Roofman er basert på en utrolig sann historie, og følger Jeffrey Manchester (Channing Tatum), en tidligere Army Ranger og hardt prøvet far som begynner å rane McDonald's-restauranter ved å skjære hull i takene, noe som gir ham kallenavnet: Roofman. Etter å ha rømt fra fengselet bor han i hemmelighet i en Toys "R" Us i seks måneder, hvor han overlever uoppdaget mens han planlegger sitt neste trekk. Men når han faller for Leigh (Kirsten Dunst), en fraskilt mor som tiltrekkes av hans ubestridelige sjarm, begynner dobbeltlivet hans å rakne, og det blir starten på en spennende katt og mus-lek der fortiden hans kommer nærmere."