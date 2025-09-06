Channing Tatum vil ikke være like latterlig som Gambit i Avengers: Doomsday

HQ

I Deadpool & Wolverine i fjor ble vi introdusert for Channing Tatum som Gambit. I motsetning til Jennifer Garner som Elektra og Wesley Snipes som Blade, hadde Tatum aldri portrettert Gambit før, til tross for at han nesten hadde fått gjøre det flere ganger. Det var en drøm som gikk i oppfyllelse for skuespilleren, selv om han måtte ta på seg en latterlig aksent.

Vi får imidlertid ikke se Tatum gå "full Cajun" i den kommende Avengers: Doomsday. "Jeg kommer ikke til å bli full Cajun," sa han til Variety. "[Regissørene Anthony og Joe Russo] vil at ting skal være morsomme, men de vil ikke gå helt Deadpool. De ønsker å beholde dramaet og holde det stramt. Når Gambit blir alvorlig - når han slipper Mardi Gras-masken - betyr ting noe."

Tatum blir med andre X-Men i rollebesetningen i Avengers: Doomsday, som ser ut til å bli så stor at vi ikke kan forestille oss at noen vil ha tid til å få mer enn noen få replikker. Kanskje Tatum ville ha skilt seg ut ved å gå all-in på Deadpool-aksenten sin.

Avengers: Doomsday Deadpool har premiere 18. desember 2026.