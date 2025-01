Chappell Roan avslører at hun spiller Fortnite når hun vil ha det gøy

HQ

Videospill skaper ikke lenger mentale bilder av kjellerboere og tykke briller med litt tape i midten. Nei, de er ganske mainstream nå, og selv de største popstjernene bruker dem til å slappe av fra tid til annen.

Chappel Roan, en av fjorårets største stjerneskudd, avslørte til BBC Radio 1 (i et klipp delt av Pop Crave) at hun "take an edible and play [Fortnite]" når hun prøver å ha det gøy.

På spørsmål om hun har prøvd den nye FPS-modusen, Ballistic, sa Roan at hun ikke hadde gjort det, og virket ikke så begeistret for ideen. "Jeg ville ikke få se Ariana Grande-karakteren min", sa hun. "Jeg har betalt for den huden."

Roan avslørte også at hun spiller på Nintendo Switch, og ville ikke si at hun tar spillet på alvor. Kanskje ikke forvent at hun dukker opp i neste verdensmesterskap, da, men hvis du noen gang ender opp med å møte noen med et Ariana Grande-skinn på Switch, vel, alt vi kan si er lykke til, babe!