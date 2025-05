Charles Cecil hinter til nyinnspilling av Broken Sword II

På Comicons 25-årsjubileum i Napoli fikk vi en prat med den legendariske britiske spillutvikleren Charles Cecil, medgrunnlegger av Revolution Software og utvikler av Broken Sword-serien, som nylig fikk ut Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged, en remaster av det første spillet.

Da vi snakket med Cecil, spurte vi hvordan sjansene var for en ny remaster, kanskje for Broken Sword II. "Vi vil selvsagt gjerne gjøre det", sier Cecil. "Vi gjorde en Kickstarter for Broken Sword 1. Veldig vellykket, og vi mangler fortsatt å levere de fysiske elementene, noe jeg er veldig, veldig klar over. Og det går veldig bra, men vi er nå seks måneder forsinket. Jeg liker ikke å være seks måneder forsinket. Så for øyeblikket er fokuset på Broken Sword 1."

Så det ser ut til at når alt er ordnet med den originale remasteren, vil vi kunne se mer Broken Sword etter hvert, hvis fansen ønsker det. I tillegg til gamle Broken Swords, er det også et nytt som har blitt annonsert.

"For Broken Sword 6, som vi annonserte, bruker en blanding av 2D og 3D, der vi bruker 2D-teksturer på 3D, og jeg vil tro at det ser veldig fantastisk og veldig dynamisk ut," fortsetter Cecil. "Og det er absolutt det jeg ønsker å gjøre fremover, å skrive spill som føles håndtegnet, men der de kan bruke teknologien til sin fordel, gjør de det. I Broken Sword 6 forsøkte vi ikke å gjøre så mye med karakterene. For øyeblikket har vi fokusert på Broken Sword 1, og vi kommer til å gå tilbake til Broken Sword 6. Vi har faktisk ikke gjort så mye det siste året eller så."

Du kan sjekke ut resten av samtalen vår med Charles Cecil, inkludert hans live-reaksjon på GTA VI-forsinkelsen, nedenfor :