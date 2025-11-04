Charles Coste, verdens eldste nålevende gullmedaljevinner, har gått bort, 101 år gammel

HQ

Den franske syklisten Charles Coste, verdens eldste nålevende olympiske gullmedaljevinner, er død i en alder av 101 år, meldte franske medier søndag.

Coste vant gull i banesyklingens lagforfølgelsesritt under 1948 London-OL, sammen med lagkameratene Pierre Adam, Serge Blusson og Fernand Decanali. Hans bortgang markerer slutten på en levende forbindelse til en av Frankrikes tidlige olympiske triumfer i etterkrigstiden.

Fra olympisk storhetstid til fakkelbærer i Paris 2024

Coste ble født i 1924 og ble et nasjonalt idrettsikon, ikke bare på grunn av sin olympiske suksess, men også på grunn av sin bemerkelsesverdige lange fartstid i sporten. Han deltok i åpningsseremonien til OL i Paris 2024 som en av arrangementets fakkelbærere, noe som symboliserer et århundre med idrettsarv.

Etter at den ungarske gymnasten Ágnes Keleti døde i en alder av 103 år i januar 2025, hadde Coste blitt verdens eldste nålevende olympiske gullmedaljevinner.

I tillegg til sin olympiske bragd vant Coste også 1949 Grand Prix des Nations, en krevende 140 km lang tempoetappe der han som kjent beseiret den italienske legenden Fausto Coppi, en flerfoldig vinner av Tour de France og Giro d'Italia.