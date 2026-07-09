Charles Leclerc fra Ferrari er den første som har kjørt en full runde på F1-banen i Madrid

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Madrid skal være vertskap for sitt første Formel 1-løp på Madring-banen, som fortsatt er under bygging, under Spanias Grand Prix 11.–13. september. Men to måneder før det har Ferraris Charles Leclerc, som nettopp har vunnet det britiske Grand Prix, vært den første til å kjøre de første fullstendige rundene rundt banen med en F1-bil.

Ferrari har delt bilder og videoer fra en filmopptakssesjon på bybanen i Madrid, som kombinerer offentlige veier med faste baneseksjoner (inkludert den berømte «Monumental»-svingen), og Leclerc har vært den aller første F1-føreren til å kjøre rundt den 20-svingsbanen med en F1-bil (tidligere kjørte Carlos Sainz den under en medietur i mai, men da med en Ford Mustang).

Selvfølgelig var dette ikke en seriøs, profesjonell test (og det var visse begrensninger, som kjørelengde og bruk av Pirelli-dekk til markedsføringsformål), men den ga likevel Leclerc og Ferrari et verdifullt første inntrykk av banen.

Vi gleder oss til å se hele videoen av Charles Leclercs testkjøring i Madrid (som ble holdt hemmelig for media), men i mellomtiden viser deres offisielle kanaler mange bilder og korte klipp av den nye banen, som vil være full av folk om bare to måneder.