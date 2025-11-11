Charles Leclerc mener Piastri og Antonelli har 50/50 av skylden for krasjet hans, men Piastri var den eneste som ble straffet

HQ

Oscar Piastris sanksjon under forrige søndags GP i Brasil skapte mye kontrovers og debatt, selv blant Formel 1-førere. Piastri kolliderte med Charles Leclerc og Andrea Kimi Antonelli i sving 1, og han ble ansett som den eneste ansvarlige for krasjet av FIA, fordi han bremset for sent og ikke var parallell med Antonelli, noe som ga ham en 10 sekunders straff da han lå på andreplass, og han endte løpet som nummer fem, og måtte se sine sjanser til å vinne Formel 1-tittelen bli lenger og lenger borte.

Leclerc (som var den som ble hardest rammet av ulykken da han ble tvunget til å bryte løpet) mener imidlertid at straffen ikke er rettferdig, og at Kimi Antonelli og Piastri bør dele skylden: "Jeg tror at i dette tilfellet visste Kimi at Oscar var på innsiden, så selv om de ikke var side om side, slik reglene er skrevet, kan du ikke ta en sving som om det ikke er noen på innsiden, uansett hvor langt unna de er", sier han (via AS). "For meg er det mer en 50-50 skyld for Kimi og Oscar. Jeg synes ikke Oscar fortjener all skylden, selv om det egentlig ikke spiller noen rolle, for det var slutten på løpet mitt og det var frustrerende".

Antonelli innrømmet at han ikke så Piastri da han "akselererte i et vått område og snurret i det verst tenkelige øyeblikket", mens Piastri sier at han "ikke ville gjort noe annerledes hvis han hadde hatt samme mulighet", og spøkte med at "han ikke bare kan forsvinne" når han bremser på toppen av svingen.

Straffen på 10 sekunder kan være fatal, men Piastri har fortsatt tre Grand Prix igjen for å prøve å overgå McLaren-lagkameraten, til tross for 24 poengs forskjell... med Verstappen i hælene.