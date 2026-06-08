Charles Leclerc sa han så ut som en idiot etter krasj i Monaco

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Charles Leclerc var sønderknust etter å ha krasjet i sitt hjemlige Grand Prix i Monaco, forårsaket av et bremseproblem på Ferrarien, som fikk ham til å "se ut som en idiot". Til tross for at han var konkurransedyktig fra fjerdeplass og til og med kjempet om en andreplass, førte strategiske beslutninger fra Ferrari til at han tapte posisjoner, og en bremsesvikt førte til at han krasjet i en vegg og ikke fullførte løpet.

"Jeg kommer ikke engang til å ta den f*ing skylden ... Disse jævla bremsene!", klaget Leclerc på radioen umiddelbart etter krasjet på slutten av løpet, og forklarte senere at han føler seg dårlig fordi det som skjedde med ham ikke var hans feil.

"Jeg er ikke den typen fører som kommer med unnskyldninger. Jeg har alltid vært den første til å innrømme når jeg gjør en feil, og jeg har ingen problemer med å erkjenne det. Men i dag er jeg målløs", sa Leclerc senere. "Jeg har ikke engang lyst til å snakke for mye, for jeg kan komme til å si ting jeg angrer på."

"Det som skjer er uakseptabelt. Bremseproblemene jeg hadde i Canada og her gjør bilen praktisk talt umulig å kjøre", og beskriver bremsene som fungerer som en bryter som enten ikke gjør noe, eller som låser seg helt. "Jeg har opplevd nøyaktig det samme de siste to helgene". For en trist helg å feire at han har signert en toårig kontraktsforlengelse med Ferrari.