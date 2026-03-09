Charles Leclerc sammenligner det å kjøre de nye Formel 1-bilene med å hente sopp i Mario Kart

HQ

Formel 1-sesongåpningen i Melbourne skuffet ikke, med en konkurransepreget duell mellom George Russell og Charles Leclerc, der Russell tok årets første seier for Mercedes. Det var imidlertid ikke alle førerne som likte å kjøre de nye bilene, med en 50/50-fordeling av elektrisk kraft og forbrenning, og med førere som manuelt kan kontrollere bilens energiutnyttelse, inkludert en "Overtake Mode" som gir bilen ekstra elektrisk kraft fra batteriet.

Responsen var blandet, men nærmere negativ fordi den konstante vekslingen mellom energikilder og denne "Overtake Mode"-modusen har av noen blitt koblet til et videospill: å trykke på en knapp for å få ekstra fart og kjøre forbi (selv om den fungerer på samme måte som det nå fjernede Drag Reduction System, DRS).

Morsomt nok sa Charles Leclerc under radiosamtalene med Ferrari at det å trykke på knappen var som "en sopp i Mario Kart".

Etter løpet laget brukeren matte_2201 en videoredigering som sammenlignet F1-løpet med et Mario Kart-løp.

Lando Norris advarer om farene ved de nye F1-bilene

Mange førere likte ikke å kjøre på denne måten og uttrykte bekymring, spesielt i starten av løpet, på grunn av fartsforskjeller som kunne øke risikoen for krasj. Den regjerende verdensmesteren Lando Norris advarte om farene: "avhengig av hva folk gjør, kan du ha en fartsforskjell på 30, 40, 50 km/t, og når noen treffer noen i den hastigheten, kommer du til å fly og du kommer til å gå over gjerdet og du kommer til å gjøre mye skade på deg selv og kanskje på andre".

Leclerc sier imidlertid at det kan legge strategi til forbikjøringene: "Før handlet det mer om hvem som var modigst til å bremse sist", og nå "etter hver gang du aktiverer boost-knappen, vet du at du kommer til å betale prisen for det".

Max Verstappen har vært en av de største kritikerne av de nye reglene i ukene før Australia-løpet, og beskrev kjøringen med de nye bilene som "kaos", men Lewis Hamilton sa at han elsket det og at "det var veldig, veldig gøy å kjøre" (via Motorsport).