Charles Leclerc signerer kontraktsforlengelse med Ferrari frem til 2028 før hjemme-Grand Prix i Monaco

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Charles Leclerc får en gyllen sopp i Ferrari og signerer en kontraktsforlengelse frem til 2028. Monegasken, som er i ferd med å løpe i sitt hjem, Monaco, vil fortsette med Scuderia Ferrari HP til slutten av 2028-sesongen, kunngjort av teamet og sjåføren i en video. "Det er laget jeg har elsket og drømt om å være en del av siden jeg var barn, og etter alle disse årene har det blitt en annen familie", sa 28-åringen.

Leclerc er et produkt av Ferraris ungdomsakademi og har jobbet med Ferrari siden 2016, noe som gjør ham til Ferraris nest mest startende fører med 155 løp, nylig forbi Kimi Räikkönen og bare bak Michael Schumacher. Han har vunnet åtte løp og oppnådd 52 pallplasser, inkludert to seire på Monza, i 2019 og 2024, og den følelsesladde seieren i Monaco i 2024.

"Å være Ferrari-fører er en drøm, men det er også et ansvar jeg aldri tar for gitt", sa Leclerc. "Jeg vil fortsette å gi absolutt alt jeg har for å bringe dette teamet tilbake til der det hører hjemme, helt i toppen, for alle i Maranello, og fremfor alt for tifosiene, hvis lidenskap er hjerteslagene til dette Scuderia."

Monacos Grand Prix går av stabelen førstkommende søndag, og selv om Mercedes har vunnet alle løpene i 2026, har Leclerc som mål å vinne nok et Grand Prix i gatene der han vokste opp, og han er optimistisk med tanke på at de nye, mindre og elektriske bilene faktisk vil gjøre årets Monaco-løp mer spennende.