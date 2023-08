Charles Martinet er heller ikke involvert i WarioWare: Move It.

HQ

I går rapporterte vi at Mario har mistet stemmen sin. Charles Martinet er offisielt fjernet som stemmeskuespiller for Mario (en rolle han har hatt siden før Mario begynte å snakke på Nintendo 64), og det kommende Super Mario Bros. Wonder blir det første spillet han ikke er involvert i.

Men Mario var ikke den eneste Mushroom Kingdom -karakteren Martinet lagde stemme til, han gjorde også Luigi, Waluigi og Wario - for å nevne noen. Har han blitt fjernet fra disse figurene også? Svaret ser ut til å være ja, ettersom han ikke er involvert i det kommende WarioWare:Move It. Her er hva Nintendo hadde å si om dette:

"Selv om Charles ikke er involvert i Super Mario Bros. Wonder eller WarioWare: Move It!, er vi glade for å hedre arven og bidragene hans, inkludert å se fremover på hva han skal gjøre som Mario-ambassadør. For den kommende HD-utgivelsen av Luigi's Mansion: Dark Moon, som er en nyutgivelse, vil Charles' stemme dukke opp i spillet."

Det er en trøst at vi får høre Luigi høres ut som han skal i Luigi's Mansion: Dark Moon, men det blir nok siste gang figurene har sine originale stemmer, og det er gamle opptak snarere enn nye.

Hva synes du om at kjente Nintendo-figurer får nye stemmer?

Takk, Nintendo World Report.