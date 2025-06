Charles Martinet får angivelig ikke lov til å gjøre Marios stemme lenger

HQ

For knappe to år siden slo det ned som en bombe i spillverdenen at Charles Martinet, mannen som ga Mario en stemme i 30 år, måtte overlate roret til Kevin Afghani. Den gang ble det sagt at Martinet ville fortsette å jobbe med Nintendo som ambassadør, uten at det ble spesifisert hva det innebar.

Martinet selv har tilsynelatende ikke blitt noe klokere på det punktet, ifølge influencer Ricky Berwick (kjent for å håne og ha fordommer mot funksjonshemmede). Han møtte Martinet på en messe nylig, men sistnevnte nektet å gjøre noen av sine klassiske stemmer, som inkluderte minst halvparten av Mushroom Kingdom, fordi han tilsynelatende ikke har lov til det:

"Charles Martinet fikk ikke engang lov til å gjøre Marios stemme eller noen av sine ikoniske karakterstemmer på konventet jeg deltok på i helgen.

"Det er en jævla skam"

Nintendo selv har ikke kommentert saken, men det har ikke vært noen video av Martinet i rollen som Mario og gjengen siden han sluttet, noe som kan forklare det. Det virker ikke urimelig i det hele tatt at Nintendo faktisk har en klausul om at de ikke skal konkurrere med sine nye stemmer og ikke tjene penger på merkevarene sine.

Berwick har rett, det er synd, og det betyr at vi aldri vil høre ham proklamere "It's-a-me, Mario!" igjen. En æra er lagt til hvile.

Det var forresten først i går at vi rapporterte at Samantha Kelly, den klassiske stemmen bak blant annet Princess Peach og Toad, også hadde fått sparken og nå vil bli erstattet av noen andre.