Charles Martinet: "Jeg vil være Marios stemme til jeg dør"

Nylig avslørte Nintendo stemmeskuespillerne som skal være de ikoniske Super Mario-figurene i den kommende filmen. Her ble det avslørt at det blir Chris Pratt som leverer Marios stemme i filmen.

Mange var først og fremst litt sjokkerte, men noen ble også sinte fordi de mente at det burde være Charles Martinet, som har vært stemmen til Mario i alle spillene siden begynnelsen, som skal spille figuren i animasjonsfilmen.

Heldigvis later det ikke til at Martinet ser seg ferdig med å være Mario overhodet. I en Q&A under Fan Expo Canada sier han følgende:

"I want to voice Mario until I drop dead. If someday I think I am no longer capable of doing it, I will tell Nintendo to look into finding someone else. I hope there will still be Mario after I am gone. Anyways, there are over 5 million audio files of me voicing Mario. I go into the studio and record 45 takes of every sound I can think of, so I'm not going anywhere for a long time!"

Og det er akkurat slik vi vil ha det, eller hva?

Takk, GameCrater