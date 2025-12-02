Charles Oliveira avkrefter ryktene om at returkampen mot Max Holloway vil finne sted på UFC 324 i januar

HQ

Charles Oliveira, den 36 år gamle kampsportutøveren som er rangert som nummer to på UFCs lettvektsranking til tross for at han tapte i første runde mot Ilia Topuria for det ledige UFC-mesterskapet i lettvekt, har lovet at den etterlengtede returkampen mot Max Holloway (33 år gammel) vil finne sted i første halvdel av 2026, men "absolutt ikke i januar".

Han sa det etter at en tweet fra den brasilianske UFC-kontoen på X sa at Holloway og Oliveira ville møtes i UFC 324, kampkvelden i Las Vegas den 24. januar, hvor interimkampen mellom Paddy Pimblett og Justin Gaethje vil finne sted. Tweeten ble raskt slettet, så det var sannsynligvis en feil på kontoen deres, ettersom Oliveira sa at "det er ingenting bekreftet om kampen min, Max Holloway og jeg i januar" på sine Instagram Stories (via Reuters), og bekreftet at han vil være på ferie med familien.

"Så langt vet vi ingenting. Og det vil absolutt ikke være i januar, bare for å gjøre det klart. Men denne kampen vil skje. Jeg vil ha den, han vil ha den og du vil også ha den", sa brasilianeren. Det blir en returkamp for en kamp på UFC 74 den 23. august 2015, hvor Holloway slo Oliveira på TKO i fjærvektsdivisjonen.