Charli XCX skal angivelig være aktuell for å spille Den hvite heksa i Greta Gerwigs Narnia-film

Den britiske sangeren og popikonet Charli XCX er aktuell for en rolle i Greta Gerwigs Narnia-film for Netflix. Charli XCX er angivelig i samtaler om en rolle i filmen akkurat nå, og selv om det ikke er klart hvem hun skal spille, er det en idé som svirrer rundt.

Ifølge Deadline er det mulig at hun vil bli tilbudt rollen som Jadis, den hvite heksen. Tidligere ble den rollen spilt av Tilda Swinton i Narnia-filmene fra begynnelsen av 2000-tallet. Selv om vi kanskje ikke først forbinder Charli XCX med filmverdenen, har hun fått tilbud om roller i løpet av de siste 12 månedene.

Blant annet i Cathy Yans The Gallerist, Romain Gavras' Sacrifice og Gregg Arakis I Want Your Sex. Sangerinnen har også jobbet med Gerwig tidligere, blant annet på låten Speed Drive til Barbie-soundtracket.