Charli XCXs Brat får vinylopptrykk fylt med hvitt pulver

Vi vil ikke si at musikkbransjen lenge har glorifisert bruk av harde stoffer, men den siste utgivelsen fra Charli XCX og Bad World Records kjøper seg definitivt inn i den fortellingen. Etter 2024s bratsommer har den britiske artistens berømte album blitt trykket opp på vinyl, men denne gangen kommer det i en spesiell variant der den ene av de to platene er fylt med et ukjent hvitt pulver.

Bad World sier: "I kjølvannet av kulturfenomenet BRAT leverer Charli xcx 'brat and it's completely different', et remix-prosjekt som er presset eksklusivt på en LP med hvitt pulver og en hvit andreplate."

Noe mer sies ikke på denne fronten, men det er ganske klart hva dette refererer til. Vinylen vil se opptil fem låter presset på hver side av de to platene, og selve vinylen selges for £55. Du kan gå over her for å se mer om den, og også en produktdemonstrasjon av den pulverfylte platen.

