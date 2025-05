Charlie Cox benekter en Daredevil-cameo i Avengers: Doomsday

HQ

Rollelisten for Avengers: Doomsday er helt fullstappet. Både gamle og nye Marvel-favoritter vil dukke opp, fra de originale X-Men til de mer nyetablerte MCU Fantastic Four. Det er imidlertid ikke plass til absolutt alle på plakaten, og noen helter blir sittende igjen på benken.

Det ser nemlig ut til at Charlie Cox' Daredevil vil hoppe over denne kampen. I et intervju med The Hollywood Reporter ble Cox spurt om han ville dukke opp som New York-kriminalitetsbekjemperen i Doomsday, noe han svarte på.

"Ikke jeg. Jeg gleder meg til å se den, men jeg er ikke involvert i den."

Så det blir altså ingen Daredevil-opptreden i Doomsday. Selv om det kan være lett å ignorere Cox' kommentarer og fortsette å håpe på en overraskelse, er rollelisten for filmen allerede så lang at det er vanskelig å se hvordan en historie kan dukke opp gjennom denne cameofesten. Med tanke på Doctor Dooms krefter er det kanskje også best at Daredevil står over denne.

Avengers: Doomsday har premiere 1. mai 2026.