Charlie Cox og Zooey Deschanel spiller hovedrollene i Prime Videos festlige hundefilm Merv

Prime Video Prime Video har avslørt en ny film som kommer til plattformen før året er omme. Filmen Merv har premiere i desember, og i den skal Charlie Cox og Zooey Deschanel spille et par som navigerer i et samlivsbrudd som blir enda mer utfordrende av at de nå må dele hunden Merv i en ordning med delt foreldrerett.

Filmen er en søt romantisk komedie som i utgangspunktet handler om hvordan denne duoen gjenforenes på en ferietur sammen i et forsøk på å muntre opp deres felles hund, som nå ser ut til å lide av depresjon etter bruddet.

Med premiere 10. desember ser dette ut til å være en herlig film å sette på i høytiden og underholde hele familien med. For en smakebit av hva Merv vil bringe til bordet, sjekk ut traileren nedenfor.