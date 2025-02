Charlie Cox skriver et dyptfølt forord til nye Daredevil-tegneserier

HQ

2025 kommer til å bli et solid år for Daredevil-fans, for ikke bare får de en ny Disney+-serie i Daredevil: Born Again, der Charlie Cox' Matt Murdock vender tilbake, men vi får også en ny samling av klassiske Daredevil-tegneserier.

Ifølge Collider har Cox vist sin takknemlighet for Daredevil i forordet til denne tegneseriesamlingen, der han skriver følgende: "Livet mitt ble forandret for alltid da Matthew Murdock kom inn i det. Man kan hevde at Matt Murdock selv ble forandret for alltid da Frank Miller trådte inn i livet hans. Og i Born Again fremhever han kanskje det jeg liker aller best ved Matts karakter: motstandskraft! I skrivende stund skal jeg snart i gang med nok et langt, hardt arbeid med å bringe denne karakteren til live på lerretet. Det blir lange arbeidsdager, kaldt, hardt vær i New York, brutal kampkoreografi og følelsesmessige omveltninger. Hva trenger jeg for å komme meg gjennom alt dette? Motstandskraft!"

I det som er et langt og følelsesladet forord, skriver Cox også om sin reise mot å bli Daredevil, inkludert den første auditionen hvor han nektet å spille rollen som blind. Han hadde heller aldri lest en tegneserie, noe han raskt gjorde noe med takket være en leseliste fra folkene hos Marvel.

"Jeg forelsket meg i disse bøkene, og å bringe Matt Murdock til live på lerretet har vært en av de største ærer i mitt liv", skrev Cox, og viste sin forkjærlighet for karakteren.

Daredevil: Born Again slippes 4. mars 2025 på Disney+