Charlie Cox svarer på om hans « Daredevil vil spille en rolle i Avengers: Secret Wars

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Selv om det foreløpig ikke foreligger noen bekreftelse fra Marvel Studios, er det nesten sikkert at den fullstendige listen over bekreftede stjerner i «Avengers: Doomsday» ikke er komplett. Det finnes karakterer som helt sikkert vil spille en rolle, selv om de ennå ikke er bekreftet – kanskje fordi rollen deres ikke er så entydig som den kan virke.

For eksempel begynner mange å spekulere i at Chris Evans’ tilbakekomst som Steve Rogers ikke vil være i rollen som Captain America, men som Captain Hydra – en slags alliert til Robert Downey Jr.s Doctor Doom. Faktisk, med Doom støttet av en gruppe hekser og magibrukere, mistenker noen at mangelen på en bekreftet rolle for blant annet Benedict Cumberbatchs Doctor Strange og Elizabeth Olsens Scarlet Witch skyldes at disse karakterene er en del av Dooms følge i stedet for etablerte helter. Igjen, ingenting er bekreftet, men Marvel holder nesten alltid kortene tett til brystet når det gjelder overraskende avsløringer.

Og nå som mannen uten frykt er tilbake og gjør sitt beste for å rydde opp i New Yorks gater, vil Daredevil spille en rolle i Avengers-filmene, spesielt i « Avengers: Secret Wars? Kan vi forvente at en av de få heltene som har beseiret Doom på egen hånd (hovedsakelig i en kamp om kløkt) skal spille en rolle? Dette ble Charlie Cox spurt om under et nylig opptreden på MCM Comic Con.

Ifølge Screen Rant avviste Cox dette rett og slett og forklarte: «Nei, jeg kommer ikke til å være med i den, nei. Og du bør tro meg nå. Jeg er ikke en løgner.»

Selv om den andre delen av uttalelsen virker litt merkelig, henger den sammen med at Cox tidligere avviste spørsmål om en rolle i «Spider-Man: Brand New Day» – noe han hadde rett i, ettersom Matt Murdock ikke spilte noen rolle i filmen, til tross for at Jon Bernthals «The Punisher» hadde en ganske sentral rolle.

Vil du gjerne se Cox’ Daredevil på det store lerretet?