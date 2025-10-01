Charlie Hunnam kommer med en knusende kommentar om Pacific Rim

Pacific Rim Del Toro er fortsatt en av fansenes favorittfilmer, et actionepos som kombinerte kjemperoboter og enorme kaijuer for å skape en smeltedigel av ødeleggelse og kaos. Filmen er skapt av Guillermo Del Toros visjonære hjerne, men den blir fortsatt ofte sett på med en litt sur smak på grunn av hvordan franchisen falt fra hverandre ganske raskt etter den opprinnelige filmen.

Det er fortsatt håp om mer fra Pacific Rim, og hvis det til slutt blir en realitet, skal vi nok ikke forvente å se Charlie Hunnam tilbake som Raleigh Becket, ettersom skuespilleren nylig har snakket om filmen til Variety og hvordan han egentlig ikke brydde seg så mye om den.

"Jeg syntes det var en flott mulighet til å jobbe med en regissør som jeg virkelig liker. Jeg kunne ikke brydd meg mindre om kjemperoboter som slåss mot kjempemonstre. Jeg leste manuset, og jeg hadde ingen følelsesmessig erfaring med det i det hele tatt."

Tøffe ord å fordøye for Pacific Rim fans, uten tvil. Kunne du tenke deg å se serien komme tilbake i fremtiden?